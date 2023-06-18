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Perez: "Sadece yarım tur erken davranabilseydik her şey farklı olacaktı"

Sergio Perez, Q2'ye geçiş lastikleriyle başlama kararını takımla birlikte aldıklarını ve yanlış bir karar verdiklerini söylüyor.

Adam Cooper
Ekleyen:
Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Yağmurlu geçen seansta yumuşak hamurla tur atılacak ideal aralığı iyi değerlendiremeyen Perez, 12. sırada kaldı ve arka arkaya üçüncü kez Q3'e kalamadı!

Son turunda sondan bir önceki virajda hata yapan Perez'in yanı sıra yine temiz tur atamayan Ferrari pilotu Charles Leclerc ve Aston Martin pilotu Lance Stroll de elenen isimler arasındaydı.

Leclerc sıralama turlarının ardından takımı eleştirip yumuşak hamura geç geçtiklerini söylerken, Perez ise her şeye rağmen takımın seansa geçiş lastikleriyle başlamasını destekledi.

Autosport/Motorsport.com'a konuşan Perez, "Açıkçası genel sıkıntı piste çıkış pozisyonumuzdaydı, önümüzdeki Alfa Romeo nedeniyle turun yarısında sorun yaşadık."

"Ne zaman ki yumuşak lastikleri ısıtmaya başardık, o zaman yağmur arttı ve pite dönüp geçiş lastiklerini taktık -ancak biraz geç olmuştu."

"Seans başlarken plan belliydi, geçiş lastikleriyle bir tur, sonrasında yumuşak hamur." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing

Photo by: Francois Tremblay

"Lastik kararını takımla birlikte aldık ve yanlış bir karar verdik. Pistteki koşullar bir kumar masasını andırıyordu!" 

"Yaklaşık 0.4-0.5 saniye kaybettik, işin kalanını pist hallett.  Eğer turu daha erken atabilseydik aracın potansiyeli vardı, ancak bunu başaramadık."

"Elbette iyi hissetmiyorum, iyi bir durumda değilim. Yine de yarışta geri döneceğiz, Pazar günleri her zaman yeni fırsatlar sunar. Güçlü puanlara ulaşmayı hedefliyorum."

"Sıralama turları tam bir keşmekeşten ibaretti. Sadece yarım tur daha erken davranabilseydim, her şey çok daha farklı olabilirdi, iyi bir gün geçirebilirdim."

"Şu an sadece başımızı öne eğmeli ve fırsatların bizi bulmasını beklemeliyiz. Önlere ilerleyebilmek için zorlayacağız. Kolay olmayacak, ancak deneyeceğiz." dedi.

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