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Formula 1 / Rusya GP Haberler

Perez: "Rusya GP'nin favorisi Mercedes olacak"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Sergio Perez, 2014'ten beri Mercedes'in kazandığı Sochi'de favorinin yine Alman üretici olacağını söyledi.

Perez: "Rusya GP'nin favorisi Mercedes olacak"

Red Bull pilotu Sergio Perez, Monza'daki yarışta üçüncü olmuştu fakat aldığı beş saniyelik ceza ile beşinci sıraya geriledi.

Yine de Meksikalı pilot, Red Bull'un düzlüklerde zorluk yaşadığı pistte nispeten iyi bir yükseliş gerçekleştirdi ve son yarışlara kıyasla daha iyi bir hafta sonu geçirdi.

Şimdi Sochi yarışı yapılacak ve burası son yıllarda Mercedes'in öne çıktığı bir pist.

Yarış öncesi konuşan Perez, şöyle dedi: "Monza'ya giderken bunun bizim için en iyisi olmadığını biliyorduk ve podyumu, aldığım ceza nedeniyle yarışın ardından kaybetmek üzücüydü."

"Buna rağmen İtalya Grand Prix'si hafta sonunda bizim için pek çok olumlu şey vardı."

"Fakat şimdi Rusya'ya gidiyoruz ve burada bizi tamamen farklı bir pist bekliyor. Bu yüzden gerçekten iyi bir performans seviyesinde devam edebilmemizi ve cuma günü iyi şekilde başlayabilmemizi umuyorum."

"Mercedes sürücüleri, 2014'ten beri Sochi'deki tüm yarışları kazandı. Bu yüzden bu hafta sonu favori Mercedes olmalı. Onları geçmek kesinlikle kolay olmayacak ama her zaman olduğu gibi elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

"Sochi pistini seviyorum çünkü düzeni çok teknik, hızlı ve doğal. Bence tüm bunlar heyecanlı bir sıralama turları olacağını işaret ediyor."

Perez, Monza'da cuma günü takım arkadaşına hava koridoru sağlayarak Hollandalı pilota yardım etmiş ve bundan ötürü Christian Horner'dan övgü almıştı.

Bu konuda Perez, "Her hafta sonu takım için mümkün olan en iyi sonucu elde etmeye çalışarak birbirimiz desteklememiz çok önemli. Özellikle de sezonun sonu yaklaşırken ve yarışlar gitgide azalırken daha da önemli oluyor." dedi.

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