Perez: "Russell'a yeterince yer bıraktım"

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Meksikalı pilot, beşinci başladığı yarışın ilk turunda George Russell ile savaşırken, dördüncü virajda rakibiyle temas yaşamıştı.

Temasın ardından çakıl havuzuna savrulan Perez, aracını piste döndürmeyi başardı ancak sağ arka tarafta ciddi hasar vardı ve yarışı bırakmak zorunda kaldı.

Şanssız geçen hafta sonunun ardından şampiyonada üçüncü sıraya gerileyen Perez, Russell ile temasta İngiliz pilotu suçladı.

Perez şöyle dedi: "Orada öndeydim, aracını gerçek anlamda kontrolde tutmak George'un elindeydi ve o bunu yapamadı. Sonrasında temas ettik. Yapabileceğim hiçbir şey yoktu."

"Ona yeterince alan bıraktım, ikimizin de virajı dönmesi için yeterli alana sahip olduğumdan emin olmak adına çakıla çok yakın gittim."

Kevin Magnussen, Haas VF-22, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Her şey açıktı. George'un standartları ve seviyesi göz önüne alındığında bu hamleye gerçekten çok şaşırdım."

"Artık yapacak bir şey yok, benim için büyük hayal kırıklığıydı ve takımımız için çok büyük hayal kırıklığına neden oldu. Çünkü bugün ortada pek çok fırsat vardı."

Perez, aracında çok fazla hasar ve yere basma gücü kaybı olduğu içi yarışı bıraktığını ekledi.

"Devam etmeye çalıştık ancak bunu yapmak mümkün değildi çünkü araçta gerçekten çok fazla hasar vardı."

"Elbette yarış dışı kalmak gerçekten çok üzücü. Bu hafta sonundan puansız ayrılmak canımı yakıyor. Özellikle de şampiyonluk mücadelesine döndükten sonra bunun olması çok üzücü. Fakat yarışlar böyledir."

Aracın bu hafta sonu nasıl olduğuna da değinen Perez, "Bizim için iyi bir yarış ve iyi bir hafta sonu değildi. Bu yüzden güçlü şekilde dönmek adına kendi açımızdan analiz etmemiz gereken çok şey var." dedi.