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Formula 1 Brezilya GP
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Perez, Russell, Gasly ve Ocon hakemler tarafından incelemeye alındı!

Sergio Perez, Pierre Gasly, Esteban Ocon ve George Russell, hakemler tarafından incelemeye alındılar.

Editör Ezel Tan
Yayın tarihi
Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Sprint hafta sonuna ev sahipliği yapan Interlagos'ta, sıralama turları oldukça yakın mücadelelere sahne oldu.

Sürücüler kısa pistte trafiğe girmemek için yine mümkün olan noktalarda yavaş gitmeye çalıştılar.

Fakat seansın ardından dört sürücü, pit yolundan ayrılırken rakiplerini engelledikleri gerekçesiyle incelemeye alındı.

Pierre Gasly, Esteban Ocon, George Russell ve Sergio Perez'in tamamı, seans sonrası hakemlerle görüşmeye çağrıldı.

Mexico City'deki son yarışlar hakemler sürücüleri benzer eylemlerden dolayı cezalandırmamıştı.

Fakat Interlagos yarışı başlamadan önce FIA ​​yarış direktörü Niels Wittich, sürücülerin sıralama turlarında pit çıkışında durmalarının yasak olduğunu açıkladı.

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