Perez: "Ritim yakalamak zordu"

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Sergio Perez, cuma günkü her iki seansta da temiz turlar çıkarmakta zorlandı ve bundan ötürü iki seansı da 10. bitirdi.

Meksikalı sürücü, günün ardından geride kalmasının temel sebebinin zorlu şartlar olduğunu belirtti.

Perez, "Şartlar konusunda çok talihsizdik, yanlış zamanda piste çıktık ve pistte kalmak özellikle yumuşak lastikle attığım son turda çok zordu. Islak bir noktaya dediğiniz anda denge kayboluyor ve sorun yaşıyorsunuz."

"Gerçekten zordu, bir şeyler öğrenmekte zorlandık."

"Yarın neler yapabileceğimizi göreceğiz fakat iyi ve rekabetçi görünüyoruz."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Şimdi sadece her şeyi doğru yaptığımızdan emin olmamız gerekiyor." dedi.

Ritim yakalayamamasıyla ilgili Perez, "Bugün o ritmi yakalayamadık ama bunun nedeni büyük oranda şartlardı."

"Arka kanatla ilgili küçük bir sorun yaşadık, bu yüzden bir süre durmak zorunda kaldık, bu süreçte hiç tur atamadık ve sonra piste çıkınca asfalt çok ıslaktı."

"Yine de Spa'da sürüş yapmak çok keyifli. Burada sürüş yapmaktan her zaman keyif alıyorum." dedi.

Christian Horner de Perez'ni sorunlar nedeniyle geride kaldığını söylüyor.

Horner, "Arka kanatta hidrolikle ilgili bir sorun yaşadık, bu yüzden üzerinde çalışmamız gerekiyordu."

"Ne yazık ki garajda olduğu için vakit kaybetti, o arada da yağmur artmaya başladı, bu yüzden daha yumuşak lastikle piste çıktığında, şartlar iyi durumda değildi."

"Bugünkü zamanının potansiyelini yansıttığını düşünmüyorum."

"Bence ön tarafa bundan çok daha yakın ve bu hafta sonu ceza almayacak." dedi.