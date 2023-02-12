Perez: "Ricciardo'nun varlığı, Red Bull için iyi bir haber"

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Daniel Ricciardo, uzun yıllar birlikte çalıştığı Red Bull'dan 2018 sezonunun sonunda ayrılmıştı. Geride kalan dört yılı Renault ve McLaren'da geçiren Ricciardo, eski takımına geri döndü ancak bu kez yarış koltuğunda değil, yedek pilot olacak.

Ricciardo burada Sergio Perez ve Max Verstappen'e destek olup, simülatörde gelişim çalışmaları da üstlenecek.

Bazıları bunun Perez için bir "tehlike çanı" olduğunu düşünüyor ancak Meksikalı sürücünün farklı görüşleri var.

Perez, Ricciardo'nun Red Bull Racing'e üçüncü pilot olarak dönmesinin kariyerini bir şekilde tehdit ettiğine inanmıyor, aksine Avustralyalı pilotun takıma yardımcı olacağı görüşünde.

Perez, "Eğer Red Bull Racing için yarışıyorsanız, her zaman elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız."

Sergio Perez, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Daniel'in takımda olup olmaması bence önemsiz, Red Bull istediği ismi seçebilir."

"Burada yarışırken baskı hep var. Eğer bir Red Bull pilotuysanız, hangi sezonda olduğunuz fark etmeksizin iyi sonuçlar almak zorundasınız."

"Aksine, takımımız Ricciardo gibi deneyimli bir sürücüye sahip olduğu için çok şanslı."

"Fabrikadaki mühendislerle çalışacak, araç hakkındaki yorumlarımızı biliyor olacak. Etrafımızda böyle bir sürücünün olması harika. Eminim yarış hafta sonu doğru ayarları bulmamızda bize çok yardımcı olacak." dedi.