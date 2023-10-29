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Perez, Ricciardo'nun Meksika GP sıralama turlarındaki performansını pek dikkate almıyor

Sergio Perez, Meksika City GP sıralama turlarında Daniel Ricciardo’nun Red Bull’a geri dönme ihtimallerini güçlendirecek derecede olan hızından etkilenmiş gibi görünmüyor.

Adam Cooper
Editör Adam Cooper
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Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Perez, sıralama turlarının üçüncü bölümünde takım arkadaşı Max Verstappen’in sadece 0.160 saniye arkasında kalarak, son aylardaki en iyi sıralama turlarından birini geçirdi. İkili yarışa 3. ve 5. sıradan başlayacak.

Buna ek olarak, Red Bull ikilisinin arasında AlphaTauri’den Daniel Ricciardo da vardı. Sıralama seansı boyunca hızlı olan Ricciardo; dördüncü, beşinci ve sonra tekrardan dördüncü sırayı almayı başarmıştı.

Ricciardo, bu sene gride geri döndüğünden beri ilk defa açıkça Perez’in koltuğunu alabileceğinin sinyallerini verdi. Fakat Perez, buna ihtimal vermiyor.

“Daniel muhteşem bir tur attı. Bence koltuğuma geçmek isteyen tek kişi Daniel değil.”

“Diyelim ki, koltuğuma geçmek isteyen çok sayıda sürücü var ve bu çok güzel bir şey. Eğer hak ediyorlarsa, o zaman onlar için mutlu olurum.”

Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri

Perez, AlphaTauri’nin Meksika’da bu kadar rekabetçi olmasını beklemediğini söyledi.

Ferrari'nin ön çizgiyi kapamasını da beklemediğini söyleyen Perez, “Evet, Ferrari de aynı şekilde.”

"Ancak durum neyse o. Bence üçüncü bölümdeki ilerlememiz çok da iyi değildi, potansiyel olarak ihtiyacımız olmayan bir lastik seti kullanarak turu bitirdik.”

“Açıkçası bunu sıralama turlarından sonra öğrenebiliyorsunuz ve bence üçüncü bölümde yaptığımız ilerleme bizi gerçekten biraz yaraladı.”

“Onda bir buçuk ve onda ikilik saniyelerden konuşursak, kesinlikle hayatlarımızı değiştirirdi. Yani, olan oldu.”

“Özellikle sıralama turları esnasında sıcaklık biraz artmıştı, dediğim gibi pist sıcaklığı 3-4 derece oynamıştı.”

“Diğer pistlerde bunu hissetmiyorsunuz fakat bu Meksika’da dengeleri epey değiştiriyor çünkü çok uçta oluyorsunuz ve pistte kayıyorsunuz.” dedi.

Perez, ABD GP hafta sonu boyunca ilerleme kaydettiğini ve evindeki yarışta da ilerleme kaydetmeye devam edeceğini söyledi.

“Austin’de zaten ilerleme kaydetmiştik. Burada da ediyoruz. Bu yüzden evet, bence araçla iyi bir seviyedeyiz.”

“Açıkçası, pist çok zor. Bugün kullandığım her lastik seti farklı performanslar gösterdi. Bu yüzden, pistten en iyi şekilde faydalanmanız çok zor.”

Formuyla ilgili sorulan soruya Perez, “Fazla detaya girmek istemiyorum. Ama kesinlikle şunu söyleyebilirim ki düzenlemelerle ilgili birkaç hafta sonunu kaybettik.”

“Ve düzenlemeleri sıfırladık. Bence bizim için şu anda daha iyi görünüyor, düzenlemelere yakında başlıyoruz. Hafta sonu boyunca başarmak istediğimiz şeyler konusunda farklılıklar vardı.” cevabını verdi.

Perez, sürücülerin baş etmeye çalışacağı sorunlar arasında trafikte aracı soğutmanın da bulunduğunu ve pazar günkü yarışın zor geçeceğini düşünüyor.

“Yarın çok zor olacak. Fakat önümüzde uzun bir yarış var. Geçiş yapmanın zor olduğu bir pist ama ilerleme kaydetmek için çabalayacağız.”

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