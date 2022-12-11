Perez: "Ricciardo'nun gelişi, üzerimdeki baskıyı artırmıyor"

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Daniel Ricciardo, Red Bull genç sürücü programıdna yetişen isimlerden birisiydi ve F1 kariyerine Avusturyalı ekibin desteğiyle başladı.

HRT ve Toro Rosso'da geçirdiği dönemin ardından Red Bull'a geçen ancak 2018'de Avusturyalı şirketle olan bağlarını koparan Ricciardo, dört yıllık Renault - McLaren maceralarının ardından eski ekibine dönüyor.

Ricciardo yeni sezonda yarış koltuğunda olmasa bile, yedek pilot olarak Red Bull'a dönecek ve bu da gelecekte ana yarış koltuğuna geçmesinin önünü açabilir.

Red Bull, Ricciardo'nun ayrılığı sonrası ikinci koltukla ilgili hep sorun yaşamıştı fakat Sergio Perez'in gelişiyle bu sorun ortadan kalktı.

Meksikalı sürücü, uzun vadeli bir anlaşmaya sahip olsa da, artık Ricciardo'nun gelişi nedeniyle ekstra baskı hissedebilir.

Sky Sports konuyu Meksikalı sürücüye sordu ancak Perez, bunun kendisi üzerinde hiçbir etkisi olmadığı konusunda netti.

Perez, "Biz her zaman büyük bir baskı hissediyoruz."

"Daniel'in takıma dönüşü benim için hiçbir anlam ifade etmiyor."

"Elbette varlığıyla takım için büyük bir destek olacak. O, gerçekten harika bir adam, padoktaki en iyi arkadaşlarımdan biri, onun takımda olmasından mutluyum fakat dediğim gibi benim için hiçbir şey ifade etmiyor." dedi.