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Formula 1 / Son dakika

Perez: "Renault bizden çok daha güçlüydü"

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Perez: "Renault bizden çok daha güçlüydü"
Ekleyen:
, Editör

Racing Point pilotu Sergio Perez, Renault'nun Belçika GP hafta sonunda kendilerinden daha iyi olduğunu kabul etti.

Sergio Perez, Belçika Grand Prix'sini sadece bir puanla tamamladı ve bu yılki en kötü sonuçlarından bir tanesini aldı.

Racing Point aslında cuma günü iyiydi ancak cumartesi günü geride kaldılar ve pazar günü de yine puan barajına girmek için savaştılar.

Yarış boyunca Renault ve McLaren, Racing Point'e kıyasla daha fazla tempoya sahipti. Perez yarış hakkında şöyle dedi: "Renault bizden biraz daha güçlüydü."

"Açıkçası başlangıç, en iyisi değildi. Başlangıçta dışarıda kaldım ve gidebileceğim yer yoktu. Bu, yarışı benim için daha karmaşık hale getirdi."

"İlk turda ritim yakalayamadık ve sanırım yeni lastiklere sahip olanlar da bizden çok daha güçlüydü. Yeni lastiklerin diğer sürücülere çok yardım ettiğini düşünüyorum."

Perez, güvenlik aracı piste girdiği zaman pite girmeyen birkaç sürücüden biriydi. Bu da kendisini geriye düşürdü.

"Güvenlik aracı piste girdiğinde, dışarıda kalmaya karar verdik. Bunun bugün bizi birazcık etkilediğini düşünüyorum. Stratejiyi analiz etmemiz gerekiyor. Neyi daha iyi yapabileceğimize bakmalıyız. Dün ve bugün beklediğimiz tempoya sahip değildik. Bizden çok daha hızlı araçlar vardı."

"Ama evet, stratejinin çok büyük bir etkisi olduğunu da söyleyemem. Çünkü diğer stratejiyi seçen takım arkadaşımın yarım saniye gerisinde bitirdim."

 

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Editör Kemal Şengül

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