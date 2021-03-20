Perez: "Red Bull'un sürüş tarzı Racing Point'ten çok farklı"

Sergio Perez, 2014'ten bu yana Force India/Racing Point adına yarışıyordu ve yeni sezonda Red Bull Racing Honda ile yarışacak.

Meksikalı pilot kariyeri boyunca Sauber ve McLaren ekipleriyle de yarıştı. Ancak Honda motorlu bir araç hiç kullanmadı.

Bahreyn testlerinin ardından Beyond the Grid podcastine konuk olan Perez, "Aracın kendisi ve ayarları, Racing Point'te alışık olduğumdan önemli ölçüde farklı."

"Sonuç olarak bir pilotun, araçtan en iyisini elde edebilmek için sürüş yaklaşımını değiştirmesi gerekiyor. Bir Red Bull Racing'i kullanmak bir Racing Point'ten farklıdır."

"Ayrıca Red Bull çok büyük bir takım ve kelimenin tam anlamıyla kazanma tutkusunu görebiliyorsunuz. Bu takım adına çalışan herkesin kazanan zihniyeti var."

"Buradaki her şey zaferlere bağlı. Oysa Racing Point'te yarıştığımda durum farklıydı, çünkü çok fazla şey yapabilecek bir aracımız yoktu."

"Yeni takımım, herkesin en iyi sonuçlar alması için çabalamasını sağlayan farklı bir zihniyete sahip. Red Bull için mümkün olan en iyi sonuçtan bahsettiğiniz vakit bu, zafer anlamına geliyor."

"Takım içerisindeki herkesin bu kadar motive olması harika." Perez, yeni Pirelli lastiklerinin kendisine uyup uymayacağı sorusuna, "Kim bilir? İlk birkaç yarışta, Bahreyn'de ve sonraki yarışlarda neler olacağını göreceğiz. Ben de bunu sabırsızlıkla bekliyorum." "Mümkün olan en iyi sonucu almak ve aracımın tüm potansiyelini açığa çıkarmak istiyorum. Eğer dördüncü olabilecek kadar iyi bir aracımız varsa, o zaman dördüncü bitirdiğimden emin olmak istiyorum." yanıtını verdi. Red Bull'un danışmanı Helmut Marko hakkındaki ilk izlenimlerini de söyleyen Perez, "Sanırım onunla hayatımda beş kez konuştum! Şimdi birlikte daha fazla vakit geçireceğiz. Aslında çok komik bir adam. Göründüğünden çok daha komik. Onunla vakit geçirdiğiniz zaman bunu görüyorsunuz. O, saf bir yarışçı ve onun için her şey kazanmakla ilgili." diye ekledi.