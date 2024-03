Perez: "Red Bull'un standartları diğer takımlardan daha farklı"

Hem Daniil Kvyat hem de Pierre Gasly, Red Bull pilotları olarak düşük performans gösterdikleri için sezon ortasında takımdan gönderilmişlerdi.

Perez, Alex Albon'un yerine geçmesinden bu yana takıma 'dışarıdan' katılan ilk Red Bull üyesi olmayan genç pilot oldu.

Ancak 2023 sezonundaki bazı yarışlarda geriye düşmesi ve bir noktada şampiyona ikinciliğinin tehlike altına girmesi koltuğunu kaybedebileceği spekülasyonlarına sebep oldu.

Formula 1'deki uzun deneyimi göz önüne alındığında, Perez baskının asla uzakta olmadığını biliyor, Ancak Red Bull'un pilotlarını ölçme şeklinin griddeki diğer takımlardan farklı olduğuna inanıyor.

Perez, Beyond The Grid podcast'inde, "Formula 1'de her zaman baskı vardır, sporun zirvesinde olduğunuzu unutmamalısınız."

"Yani her zaman baskı var. Her zaman her koşulda ve her yarışta başarılı olmak zorundasınız."

Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, debrief in Parc Ferme Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Ama Red Bull'da bu kesinlikle biraz daha farklı. Pek çok pilotun hayatta kalamamasının bir nedeni var, çünkü baskıya tepki verme ve kendinize odaklanma miktarını diğer takımlarla aynı şekilde ölçmüyorlar. Red Bull'daki pilot standartlarının diğerlerinden farklı olduğunu hissediyorum."

"Ayrıca tüm bu söylentiler ve eleştiriler beni daha az etkiliyor çünkü sosyal medya olmadan büyüdüm. Sosyal medya gerçekten zehirli olabiliyor, bu yüzden büyük bir hayranı değilim ve ondan uzak durmaya çalışıyorum."

"Yapabileceğim tek şey işimi yapabildiğimden, her şeyimi verebildiğimden, elimden geldiğince iyi hazırlandığımdan emin olmak."

"Dışarıdaki gürültü her zaman olacak ve bu konuda yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Ancak önemli olan bu gürültüyü kesebildiğinizden emin olmaktır."