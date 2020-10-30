Perez, Red Bull'un kararını daha uzun süre bekleyemeyecek

Red Bull, gelecek sene mevcut pilotlarından Alexander Albon'u takımda tutup tutmamayı değerlendiriyor.

Takım yöneticileri, Albon'la yollarını ayırmaya karar verirlerse onun yerine Red Bull pilot havuzu dışından birisini değerlendireceklerini açıkladılar. Bu durumda Sergio Perez ve Nico Hulkenberg seçenekler arasında bulunuyorlar.

Perez'in devam etmekte olan yarış deneyimi ve aynı zamanda sponsor desteği, kendisini Red Bull için çekici bir seçenek haline getiriyor.

Perez'in Williams'la anlaşması ihtimaline karşı ise takım patronu Christian Horner, kendilerini bekleyen pilotların kararlarını verene kadar bekleyebileceklerini söylemişti.

Ancak Perez, 2021'de gridde yer alma seçenekleri gittikçe daraldığı için Red Bull'un kararını çok fazla bekleyemeyeceği konusunda uyardı.

Perez, "Bilirsiniz, her zaman ince bir çizgi vardır. Bekleyip, risk alabileceğiniz ve ardından neler olacağını göreceğiniz zamanlar vardır."

"Ancak bu sezon bitiyor. Bu yüzden takımlar için neler olacağını bilmek, aynı şekilde pilotlar için de neler olacağını bilmek önemli. Mümkün olan seçeneklerime bakıyorum ve evet, artık çok uzun süre bekleyemem." dedi.

Kaynaklara göre Perez'in temsilcileri ve Red Bull tarafı, gelecek sene anlaşabilmek için görüşmelere başladılar.

Görüşmelerin başlayıp başlamadığı, Red Bull'un gerçekçi bir seçenek olup olmadığı sorulduğunda Perez, "Bunu reddetmiyorum. Şu anda onlar, başkasını doğrulamadığı sürece bir seçenek olacaklar."

"Bu, pilotlarını açıklamayan her takım için geçerli. Zaman tükendiği için, gelecek sene gridde kalabilmek için çok az fırsat var." dedi.

Williams takımı, bugün yaptığı açıklamada mevcut pilotlarının gelecek sene de devam edeceğini açıklayarak Perez'e kapıyı kapatmıştı. Red Bull da Perez'e kapıyı kapatırsa şu an için tek boşluk Haas'ta var gibi görünüyor ancak Haas'ın Nikita Mazepin ve Mick Schumacher'le yarışması bekleniyor.