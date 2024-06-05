Perez: "Red Bull'un güveninin karşılığını vereceğim"

Kanada Grand Prix'si öncesinde konuşan Perez, takımın güvenine minnettar olduğunu belirterek geleceğe dair umutlu mesajlar verdi.

Perez şöyle konuştu: "Çok mutluyum; takım sözleşmemi uzatmaya karar verdi, bana duyulan güven için minnettarım."

"Red Bull Racing'de kalacağımı bilerek Kanada'ya geldiğim için mutluyum."

"Önümüzdeki sezonlarda ve aynı zamanda kısa vadede bizi çok fazla iş bekliyor."

"Imola'dan önce gösterdiğimiz seviyeye geri dönmemiz, araçtan daha fazlasını elde etmemiz gerekiyor, böylece hem Cumartesi hem de Pazar günü hızlı olabiliriz."

Monako'daki zorlu yarış hakkında da konuşan Perez, kötü sıralama pozisyonu nedeniyle şanssız bir başlangıç yaptığını ifade etti.

"Monako'daki yarış istediğimiz gibi gitmedi, kötü sıralama nedeniyle kendimi talihsiz bir başlangıç pozisyonunda buldum ve bu sorunu Montreal'de çözmemiz gerekiyor."

"Ekibim ve ben bu hafta sonu işimizi kolaylaştırmak için gridin en üstünden başlamak istiyoruz."