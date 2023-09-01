Perez, Red Bull'un güncellemelerine olması gerektiği kadar hızlı adapte olamıyor
Sergio Perez, Red Bull'un 2023 güncellemelerine "gerektiği kadar hızlı" uyum sağlayamadığını kabul ederek takım arkadaşı Max Verstappen ile arasındaki farkın artması konusunda sorumluluğu üstlendi.
Perez sezona güçlü bir başlangıç yaptı ve iki kez dünya şampiyonu olan Verstappen'e karşı daha inandırıcı bir şampiyonluk mücadelesi verme yolunda iki erken galibiyet aldı.
Ancak Verstappen'in ilk sıradaki Perez'i ikinciliğe düşürmek için sahaya çıktığı Miami'den itibaren Meksikalı, Hollandalı'ya yetişmekte giderek daha fazla zorlandı.
Verstappen o zamandan beri art arda dokuz yarış kazandı ve Miami'den bu yana her iki sprint galibiyetini de aldı. Perez ise ilk dört yarıştan sonra gerilemeye başladı artık Verstappen'in çok gerisine düşmüş durumda.
Perez'in 2023'teki durumu, Red Bull güncellemelerinin Verstappen'e daha çok uyduğunu söylediği 2022 sezonuna benzedi.
Ancak Monza'da Perez, RB19'un güncellemelerine yeterince uyum sağlayamamanın sorumluluğunu üstlendi.
Perez, "Bence her sürücü kariyeri boyunca ya da her sezon, sürüş tarzına diğerlerinden daha kolay uyum sağlayan bazı araç güncellemeleri alır."
"Bazen bir parça takarsınız ve onunla hemen daha hızlı gidersiniz. Bazen de buna adapte olmanız gerekir."
"Olması gerektiği kadar hızlı adapte olamadım ve örneğin her şeyin daha doğal geldiği sezon başına kıyasla araca daha fazla uyum sağlamak için sürüş stilimi biraz değiştirmek zorunda kaldım." dedi.
Sergio Perez, Red Bull Racing RB19
Fotoğraf tarafından: Dom Romney / Motorsport Images
Perez'in geçen haftaki Hollanda Grand Prix'sinin sıralama turlarında Verstappen ile arasındaki 1.3 saniyelik fark, Mercedes takım patronu Toto Wolff'un dikkatini çekmişti. Wolff'un, Red Bull aracının yıldız pilotu için tasarlandığını öne sürmesinin ardından bu görüş, Verstappen tarafından anında reddedildi.
Perez, Zandvoort'ta yaşadığı kötü durumun karışık hava koşulları nedeniyle bir anormallik olduğunu düşünüyor ve Red Bull'un son versiyonuna uyum sağlamanın en kötü günlerinin artık geride kaldığını iddia ediyor.
Perez, "Zandvoort'ta esas mesele koşullara adapte olmak ve araçtaki her şeyden faydalanmaktı."
"Eğer koşulları doğru ayarlayamazsanız, büyük bir fark görürsünüz. Bazen işler böyle yürür. Diğer sürücülerde de bu tür farklar gördük."
"Kesinlikle sezonun ortasında araçla en çok mücadele ettiğim zorlu bir dönemden geçtim."
"Ama bence bunların hepsi geride kaldı ve bundan sonra iyi yarışlar çıkarmamız gerekiyor." dedi.
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