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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Perez, Red Bull'un dubleyi kaçırmasından ötürü üzgün

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Sergio Perez, Azerbaycan'da gerçekleştirilen yarışta muhtemel bir dubleyi kaçırdıklarını ve bundan ötürü üzgün olduğunu söyledi.

Perez, Red Bull'un dubleyi kaçırmasından ötürü üzgün

Max Verstappen üçüncü başladığı yarışta pit stoplarla beraber liderliği alırken, Sergio Perez de altıncı başladığı yarışta güçlü bir yükseliş gerçekleştirerek ikinci sıraya çıkmıştı.

Bitime dört tur kala Verstappen ön tarafta rahat şekilde liderdi ve Perez de kendisine baskı yapan Lewis Hamilton'ın önünde ikinci olacak gibiydi.

Yarış böyle bitseydi Red Bull, 2016 Malezya'dan bu yana ilk dublesini yapmış olacaktı. Fakat Verstappen'in lastiği patladı ve kaza yaptı.

Zafer Perez'in olurken, Hamilton yarış yeniden başladıktan sonra hata yaptı ve hafta sonunu puansız kapattı.

Kariyerinin ikinci zaferi sonrası konuşan Perez, "Gerçekten çılgın bir yarıştı. Adeta bir hız trenine binmek gibiydi."

"İlk turdan itibaren her şeyimi vermek zorundaydım. Lewis bana sürekli baskı yaptı ve rahatlayacak vaktim yoktu. Zordu ama konsantrasyonumu korudum."

"Başımızı önümüze eğip, işimize odaklanmamız çok önemliydi. Özellikle yarış yeniden başladığı zaman çok fazla odaklanmamız gerekiyordu ve tüm takım bence harika bir iş çıkardı."

"Max için çok üzgünüm çünkü açıkça kazanmayı hak etmişti. Bugün duble yapmak takım adına inanılmaz olurdu. Fakat yine de takım için güzel bir gün oldu. Galibiyeti kazandık ve bazı iyi puanlar topladık." dedi.

Perez, kendi lastiklerinde herhangi bir sorun hissedip hissetmediği sorusuna da yanıt verdi.

Meksikalı pilot, "Hayır, benim tarafımda herhangi bir şey yoktu. Benim açımdan bu konu oldukça normaldi. Fakat yaşananlar çok kötüydü. Bunun kesinlikle gözden geçirilmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Sanırım Lance'in de Max'e benzeyen bir sorunu vardı ve biliyorsunuz, burada muazzam süratlere çıkıyoruz. Durumun kesinlikle analiz edilmesi gerekiyor." dedi.

Kırmızı bayrak sonrası startı sorulduğunda Perez, "Doğrusu o kısım dışında bugün her şey mükemmeldi. Bitime iki tur kala zaferi kaybedemeyeceğimizi düşündüm ve bu yüzden ilk virajdan önce elimden geldiğinde geç fren yaptım. Sonra Lewis'in lastiklerini kilitlediğini ve kaçış alanına girdiğini gördüm. Bu, hepimizin ne kadar zorladığını gösteriyor. Lewis için üzgünüm çünkü bu çok can acıtıcı bir şey ama hepimiz hata yaparız."

"Bu galibiyetin tadını çıkarmalıyız. Harika bir tempomuz ve çok iyi bir aracımız vardı. Takım her hafta sonu elinden gelenin en iyisini yapıyor. Şimdiye kadar altı yarış tamamladık ve daha fazlasını yapabilirim. Hem Max hem de takımla harika bir ilişkim var. Sezon sonuna kadar önümüzde uzun bir yıl var." cevabını verdi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, 1st position, is cheered over the line by members of the Aston Martin team

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, 1st position, is cheered over the line by members of the Aston Martin team

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Editör Kemal Şengül

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