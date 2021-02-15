Perez: "Red Bull’un başarısının nedeni çok açık"

Şu an Aston Martin adını taşıyan Racing Point, yeni sezon için dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel'le anlaştı ve Sergio Perez de Red Bull'a katıldı.

Talking Bull podcast’inde konuşan Perez, takımdaki ilk günleriyle ilgili konuştu: ‘’Şu ana kadar her şey harikaydı.’’

‘’Görüldüğü üzere üstünden geçmemiz gereken çok şey var, mühendislerle yapmamız gereken çok toplantı var. Yapılacak daha çok şey var fakat şimdiye kadar her şey çok pozitifti.’’

‘’Önümüzde çok iş var ancak işler yolunda ve ben gerçekten mutluyum.’’

‘’Takımın neden bu kadar başarılı olduğunu görebiliyorum ve ben de bunu istiyorum.’’ dedi.

Perez, Sauber’le 2011’de Formula 1’e katılmadan önce, GP2’de (şu anki adıyla Formula 2) iki sezon geçirmişti.

İlk senesinde, Red Bull takım patronu Christian Horner ve babası Garry tarafından kurulan Arden International’da yarışmıştı.

Perez, ‘’GP2’deki ilk sezonumda, Christian ve Arden için sürmüştüm.’’ dedi.

Geçtiğimiz günlerde Christian Horner’ın evine gittiğini belirten Perez, Red Bull takım patronuna olan hayranlığını dile getirdi.

‘’Her şeyden önce Christian muhteşem bir insan ancak aynı zamanda çok iyi bir takım lideri ve önümüzde harika zamanlar olduğunu görebiliyorum.’’

Çeviri: Betim Aker