Perez, Red Bull'la kontrat görüşmelerinin çok uzun sürmemesini umuyor

Perez, geçen yılki güçlü performansının ardından bu yıl Red Bull'la tek yıllık kontrat imzalamış ve Alexander Albon'un yerini almıştı.

Geçmişte Perez'in kontrat görüşmeleri her zaman bir tartışma konusu oldu ve Aston Martin geçen yıl, mevcut kontratı devam ederken sözleşmesindeki bir maddeyi aktif ederek Meksikalı pilotla yollarını ayırmış, yerine ise Sebastian Vettel'i getirmişti.

Meksikalı sürücü nihayetinde Red Bull pilotu Max Verstappen ile takım arkadaşı oldu ve Azerbaycan Grand Prix'sini kazandı ve Fransa'da podyuma çıkarak Red Bull'un kendine olan inancının karşılığını vermiş oldu. Takım şu anda şampiyonada 37 puan farkla lider.

Perez'in Albon ve Pierre Gasly'nin aksine Verstappen'le birlikte önemli sonuçlar için mücadele ediyor olması, Red Bull'da kalacağı yönündeki yorumları da beraberinde getirdi.

Şu anda yoğun yarış programı nedeniyle yeni kontrat görüşmesi yapmak için doğru zaman olmadığını kabul eden Perez, görüşmelerin zamanla gerçekleşeceğini ve çok uzun sürmemesini umduğunu belirtti.

Perez, "Şu anda üst üste üç yarış yapmakla meşgulüz ancak bunun hakkında konuşabileceğimiz bazı boşluklar olacak."

"Umarım çok uzun sürmez çünkü uzun sürdüğü zamanlarla ilgili pek hoş anılarım yok."

“Fakat bunu doğal bir süreç olarak görüyorum. Bir kere takımda rahat hissettiğinizde, onlarla çalışırken ve onlar sizinle çalışırken rahat hissettiğinizde; bu, doğal olarak sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi gereken bir şey."

"Bunu sezonun dışında yapmalı ve doğru şeylere odaklanmalıyız."

Perez, geçen pazar günü Fransa GP'de takım arkadaşı Verstappen'in yarışı kazanmasına yardımcı oldu. Çünkü iyi bir tempo yakalaması sayesinde, Mercedes'in farklı stratejiler denemesini engelledi.

Verstappen, birlikte çalıştığı süre zarfında Perez'le gayet iyi anlaştı ve Red Bull'da yarışmaya devam etmesinden memnun olacağını dile getirdi.

Verstappen, "Her şey gerçekten iyi gidiyor. Checo'yu önceden tanıyordum ama takım arkadaşı olarak tanımıyordum. Tabii ki biraz daha farklı bir şey. Şimdiye kadar harika gitti. Şimdi takım için en iyi sonuçları elde etmek adına, ön tarafta birlikte çalıştık. Bu güzeldi ve bunun devam etmesini istiyorum. O, harika bir takım arkadaşı." dedi.