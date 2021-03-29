Perez, Red Bull'la ilk yarışını nasıl kurtardı?

Perez, 11. sıradan başladığı yarışın formasyon turunda motorunun kendiliğinden kapanması nedeniyle adeta çaresiz kalmıştı.

Araçta hiçbir güç yoktu ve Meksikalı pilot, birden fazla kez çağrı yapmasına rağmen takımdan geri dönüş alamadı.

Aracı ve Honda güç ünitesi sistemini çok az bilmesine rağmen Perez, inisiyatif alarak direksiyonu yeniden çıkardı ve ardından tekrar taktı. Sonrasında güç geri geldi ve pit duvarıyla iletişim kurdu.

Perez sonrasında takımın talimatlarıyla beraber tekrar yola koyuldu ve kurallar gereği pit yolu sonuna gelerek, yarışa buradan başladı.

Meksikalı sürücü, ilk turun ardından son sırada olsa da, damalı bayrağı beşinci sırada gördü ve takımına çok değerli puanlar getirdi.

Yarıştan hemen önce Perez'in güç ünitesinde anormallikler keşfedilmiş ve ardından tedbir amaçlı enerji depolama ve kontrol elektroniği üniteleri değiştirilmişti. Bunun probleme katkıda bulunup bulunmadığı bilinmiyor.

Perez, ne olduğu sorulduğunda şöyle yanıt verdi: "Hiçbir fikrim yok, virajın tam ortasına geldiğimde her şey aniden kapandı."

"Artık umudu kesmiştim ve araçtan inmek üzereydim, fakat aniden [Red Bull sportif direktörü] Jonathan'ı [Wheatley] duymaya başladım. Sonrasında aracı çalıştırabildim ve devam ettim."

"Yeniden güç ünitesini çalıştırmakla ilgili bir durumdu. İlk başta hiçbir şey duyamadım. Mühendisleri de duyamadım. Fakat sonra geri geldi ve durum iyiydi."

Red Bull Racing baş Mühendisi Paul Monaghan, takımın zorlu koşullara rağmen Perez'in aracı tekrar çalıştırıp, durumu kurtarmasından etkilendi.

Monaghan, "Yarıştan önce Sergio'nun aracında küçük bir elektrik arızası vardı ve bunu çözmeyi başardık. Gride geldiğimiz turda herhangi bir hata belirtisi yoktu, aksine araç mükemmel şekilde çalışıyordu."

"Formasyon turunda bazı zorluklar yaşamaya başladı. Araçta, kendisini koruma amacıyla bir kesinti oldu."

"Ardından tüm elektrik gücünü kaybetti. Checo aklını kullandı, bu tıpkı dizüstü bilgisayarınızda bir şeyin yanlış gitmesi sonrası kapatıp açmanız gibi."

"Direksiyon geri geldi ve motoru çalıştırdı, kalktı ve pit yoluna geldi ve yarışa oradan başladı."

"Bu tür gidip gelen arızalarda olduğu gibi araç, daha sonra tüm yarış sorunsuz şekilde çalıştı."

"Akıllıca davrandı, durumu toparladı, hayal kırıklığına uğramadı, ve motivasyonunu kaybetmedi. Sadece bununla devam etti ve gridin yukarılarına doğru çıkıp, bize bir sürü puan getirdi."

"Aklını kullandığı için minnettarız. Radyo çalışmıyordu, ona tekrar ateşlemesi gerektiğini söyleyemezdik ve bunu bizim için kendi aklını kullanarak yaptı."

Monaghan, ekibin aynı şeyin bir daha olmayacağından emin olmak zorunda kalacağını söyledi ve ekledi: "Bu, çözmemiz gereken bir şey. Buna bakacağız ve neler olduğunu bulup, düzelteceğiz. Ardından da Imola'ya gideceğiz. Umarım ona daha düzgün bir mücadele olacak."