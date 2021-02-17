Perez, Red Bull'la ilk testini gelecek hafta yapabilir!

Sergio Perez, Racing Point ile geçirdiği yılların ardından yeni sezonda Red Bull Racing ile mücadele edecek.

Meksikalı pilot, yeni ekibinin fabrikasına ilk kez geçen ay gelmişti ve o günden bu yana düzenli olarak çalışmalarını sürdürdü.

Perez, geçen yılın sonunda Red Bull'un 2020 aracını test edememişti ve 2021 sezonu öncesinde de sadece 1.5 gün sürüş yapabilecek.

RacingNews365'in haberine göre tam da bundan ötürü, Red Bull, Perez'i eski araçlarından birisiyle Silverstone'da piste çıkarma kararı aldığını öğrendi.

Habere göre Red Bull, Perez'in takıma tamamen adapte olmasını ve yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmasını istiyor.

Test, bir veya iki gün sürecek ve Red Bull'un 2020 öncesindeki araçlarından biriyle gerçekleştirilecek. Habere göre eğer hava iyi olursa iki, kötü olursa bir günlük test yapılacak.

Perez'in 2018 mi yoksa 2019 aracıyla mı piste çıkacağı, daha çok Honda motorlu araçlardan hangisinin teste hazır olduğuna bağlı olacak.

Bu yüzden Perez'in Honda motorlu 2018 veya 2019 AlphaTauri/Toro Rosso araçlarıyla piste çıkma ihtimali de var.