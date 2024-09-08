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Formula 1

Perez: "Red Bull'dan ayrılmam hiçbir zaman söz konusu değildi"

Sergio Perez, Red Bull'dan hiçbir zaman söz konusu olmadığını ve aksi yöndeki spekülasyonların 'farklı gündemlerden' kaynaklandığını söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Perez'in son zamanlarda yaşadığı performans düşüşü, Red Bull'un şampiyonadaki elini zayıflatması sebebiyle yaz arasında Daniel Ricciardo ya da Liam Lawson ile değiştirileceğine dair yaygın spekülasyonlara yol açtı.

Ancak Belçika Grand Prix'sinin ardından pazartesi günü Red Bull, Perez'in takımda kalmaya devam edeceği açıklamasını yaptı.

Bu açıklama çoğu kişi tarafından beklenmedik olsa da, Meksikalı pilot takımdan ayrılma durumunun hiçbir zaman söz konusu olmadığını söylüyor.

The Times'a verdiği demeçte Perez, "Bu konuda hiçbir zaman şüphe yoktu."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Bizim için asıl önemli olan Red Bull'un yapması gerekenlere odaklanmak ve gerçekten yapacak çok şeyimiz var."

"Gerisi farklı gündemler tarafından yönlendirilen spekülasyonlardan ibaret. Bu sporda pek çok gündem olduğunu unutmamalısınız."

"Bu noktada önemli olanın kariyerinizi, potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmak. Sadece takım için her şeyinizi vermeye devam etmelisiniz ve ben de öyle yapacağım."

"'İnsanların ne dediğini hiç umursamıyorum' demek çok kolay ama elbette umursuyorsunuz. Ama her seferinde daha az umursamaya çalışıyorum." şeklinde konuştu.

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