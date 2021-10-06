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Formula 1 Haberler

Perez'in, Red Bull'daki formunu toplayacağına dair hiç "şüphesi" yok

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Aybike Simay Erden

Sergio Perez, Formula 1'deki zorlu sonuçların ardından, Red Bull'daki formunu 'şüphesiz' geri kazanacağını söyledi.

Perez'in, Red Bull'daki formunu toplayacağına dair hiç "şüphesi" yok

Perez, 2021 sezonunda Red Bull'a katılarak Alex Albon'un yerini aldı ve Azerbaycan'da aldığı zaferle, takıma 2018 yılından bu yana Max Verstappen dışında galibiyet getiren ilk sürücü oldu.

Fakat Meksikalı pilot, son altı yarışın sadece üçünde puan aldı ve yarışları İtalya Grand Prix'sinde aldığı beşincilikten yukarıda tamamlayamadı.

Perez'in Silverstone'dan bu yana topladığı 16 puan, Williams sürücüsü George Russell ile denk.

Mercedes'in elde ettiği iki puanlık fark, takımlar şampiyonasında sezonun bitimine yedi yarış kala 33 puanlık bir liderlik kazanmalarını sağladı.

Perez, Rusya Grand Prix'sinde, benzer durumları F1 kariyerinden önce de tecrübe ettiğini ve olağan aksaklıkların kendisini "yıkmasına" izin vermeyeceğini açıkça belirtti.

Agresif sürüş stili, RB16B şasisine daha çok uyan Verstappen'in yanında Red Bull aracını sürmek, Albon ve kendinden önceki sürücü Pierre Gasly'nin yaşadığı zorluklardan görüldüğü üzere son yıllarda zorlaştı.

2022'de getirilen regülasyonların, Red Bull'u sürmeyi zorlu kılan özelliklerin biraz hafifletmesi ve Perez'e, takım arkadaşı Verstappen'e benzer oranda yeni bir başlangıç yapma ve öğrenme şansı oluşturması bekleniyor.

Perez, yeni Red Bull aracına geçmek için 2021 sezonunu bir an önce atlatmak isteyip istemediği sorulduğunda, "Hayır, öyle değil. Hâlâ gidecek uzun bir yol var."

"Daha önce de bu pozisyonda bulunmuştum. Her şey yoluna girecek, şüphem yok."

"Hâlâ yapacak yarışlarımız var ve her hafta sonu işler yoluna girebilir. Yılın geri kalanını da heyecanla bekliyorum."

"Takımlar şampiyonasında büyük bir mücadele içindeyiz ve işler her an farklı yöne dönebilir." dedi.

Perez, son yarışlarda aldığı sonuçların yetersizliğine rağmen bu süreçte formunu bir adım ileri taşıdığına ama istenilen çıkışı yakalamak için her şeyin bir araya gelmesi gerektiğini düşünüyor.

Perez, "Bence son birkaç hafta sonunda formum oldukça gelişti."

"Sonuçlar elde etmek için sadece her şeyi bir araya getirecek, o son kısımdan emin olmalıyız."

"Daha önce de yaptık eminim yeniden yapabiliriz. Takıma inancım tam. Hâlâ gidilecek uzun bir yol var." diye ekledi.

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