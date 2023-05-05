Perez: "Red Bull'da yaşadığım 'kilit problemi' bu yıl çözdük"

Meksikalı pilot, Azerbaycan Grand Prix'sinde aldığı zaferle Max Verstappen ile arasındaki puan farkını altıya kadar indirdi.

Bakü performansını ve Suudi Arabistan'da olduğu gibi yarışı sorunsuz şekilde lider götürmesini yorumlayan Perez, kış boyunca mühendisleriyle birlikte lastik yönetimi üzerinde çok fazla çalışma yaptıklarını ve bunun da kendisine yardım ettiğini belirtti.

Motorsport.com'a konuşan Perez, Bakü sonucunun önemi sorulduğunda, "Sanırım geçen yılki zayıf yönlerimden biri lastik yönetimiydi."

"Kış boyunca mühendislerimle oturup bu konuyu gözden geçirdim çünkü [geçen yıl] oldukça hayal kırıklığına uğramıştım. İyi bir yarış temposuna sahip değildim."

"Bence pek çok şeyi anlamayı başardık ve bu yıl bu konuda çok daha iyiyiz." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing, 1st position, in the Press Conference Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Perez geçmişte lastik yönetimi konusunda en iyi sürücülerden biri olarak nam salmış olsa da, bu becerilerini Red Bull'a taşıyamadığını söylüyor.

"Red Bull'a geldiğim dönemde, lastikleri yönetme şekli çok farklıydı. Bu yüzden bir Red Bull aracında lastiklere nasıl bakılması gerektiği konusunda çok şey öğrenmem gerekti."

"İlk yılımda, yılın sonuna doğru daha iyi olduğumu düşünüyorum. Fakat yönetmelik değişikliği ile bunu istediğim şekilde yapamadım."

"Şimdi bu konuda çok daha iyi olduğumu hissediyorum. Red Bull aracının anlayışına adapte olduğum için kendimi çok daha fazla Red Bull pilotu gibi hissediyorum."

Ayrıca Perez gelişebileceği çok daha fazla alan olduğunu da ekliyor.

"Red Bull sürücüsü olma ve Red Bull aracını kullanma konusunda daha kat edilecek çok yol var."

"Bence, bir takıma adapte olup, bir aracın konseptini anlamaya başladığınızda, o zaman maksimum verimi alabiliyorsunuz. Bu sadece zamanla olan bir şey ve bir takımla ne kadar çok zaman geçirirseniz o kadar iyi olur."

"Fakat kesinlikle geçen yıla kıyasla büyük adımlar attığıma inanıyorum."

Perez, Verstappen gibi bir takım arkadaşına karşı yarışmanın kolay olmadığını, bundan ötürü de kış boyunca sürüşünü derinlemesine analiz etmeyi seçtiğini söylüyor.

Zorlu 2022'den sonra bu yıl için kendini nasıl toparladığı sorulduğunda Perez, "Zihinsel olarak çok güçlüyüm. Bu benim en güçlü yanım ve her zaman da öyle oldu."

"Max'in takım arkadaşı olmak kolay bir şey değil çünkü o her zaman en iyisini yapıyor, her zaman kazanıyor. Takım arkadaşlarının hayatta kalmasının kolay olmadığını geçmişte gördük."

"Kendime zaten inanıyordum fakat aracın konseptini anlamak ve mücadeleye girmek için her şeyi derinlemesine işlemem gerekti."