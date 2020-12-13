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Formula 1 / Son dakika

"Perez, Red Bull'da yarışacak, Albon yedek pilot olacak"

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"Perez, Red Bull'da yarışacak, Albon yedek pilot olacak"
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Sky Sports F1 yorumcusu Ted Kravitz, Sergio Perez'in gelecek yıl Red Bull için yarışacağını ve açıklamanın önümüzdeki hafta geleceğini iddia etti.

Sergio Perez'in kontratı Abu Dhabi GP sonrası sona erdi ve Meksikalı pilot artık resmen serbest kaldı.

Kariyerine Sauber'de başlayan ve ardından McLaren'a geçen 30 yaşındaki pilot, 2014'ten bu yana Force India/Racing Point için yarışıyordu ve takımın bugünkü seviyesine gelmesinde büyük pay sahibi olmuştu.

Bu yıl gridin en istikrarlı pilotlarından birisi olan Perez'in adı 2021 için Red Bull Racing ile anılıyor ve Helmut Marko, 2021 kararını Abu Dhabi GP sonrası vereceklerini söyledi.

Şimdilik Red Bull'un Albon'u mu yoksa Perez'i mi tercih edeceği bilinmiyor.

Ancak bugünkü Abu Dhabi GP öncesinde ve sonrasında, Perez'in 2021 için Red Bull'da yarışacağına dair ciddi spekülasyonlar ortaya çıktı.

Son olarak en büyük iddia Sky Sports F1 yorumcusu Ted Kravitz tarafından ortaya atıldı. 

Kravitz, 2021'de Max Verstappen'in yanında kimin yarışacağının belli olduğunu ve bu ismin Perez olacağını söyledi.

Kravitz'in iddiasına göre Albon artık takımın yedek ve test pilotu olarak görev yapacak. Resmi açıklama ise önümüzdeki hafta yapılacak ve hatta pazartesi günü gibi erken bir noktada bile gelebilir.

Helmut Marko, Perez'le ilgilendiklerini doğrulamış ve Noel'den önce 2021 pilotlarını açıklayacaklarını söylemişti.

Perez'le ilgili aynı bilgi, Movistar tarafından da paylaşıldı.

Şimdilik Perez veya Red Bull'dan konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Brezilya Motorsport.com

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