Perez: "Red Bull’da Max’in takım arkadaşı olmak, bu sporun en büyük zorluğudur”
Sergio Perez, dört yıllık Red Bull döneme dair açıklamalarda bulundu ve Max Verstappen’in takım içindeki yerine değindi.
Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
2024 sezonunun ardından Red Bull'dan ayrılan ve 2025 yılını yarışlara ara vererek geçiren 36 yaşındaki Perez, Formula 1'e dönüşüyle eski takımındaki dinamikleri değerlendirdi. Avusturya merkezli ekipte tüm yapının tamamen Max Verstappen’e odaklandığını ve en kıdemli mühendislerin Hollandalı pilotun tarafında yer aldığını belirten Perez, takımda olduğu süre boyunca bunu kabullendiğini dile getirdi.
Perez, katıldığı High Performance podcast kanalında eski takımı Red Bull hakkında şu ifadeleri kullandı: "Red Bull çatısı altında Max’in takım arkadaşı olmak, bu sporun en büyük zorluğudur.”
“Hatta dürüst olmak gerekirse, Max ile başka herhangi bir takımda eşleşmek bile son derece zordur.”
Sergio Perez, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
“Ancak onun kendi takımında, kendi insanlarıyla ve kendi alışık olduğu çevresinde ona karşı yarışmak çok daha büyük bir uğraş gerektirir. Böyle bir ortamda her alanda en iyi imkanlara sahip olmanız gerekir ama durum sizin için öyle olmaz.”
“Mühendislik imkânları, kıdemli mühendisler ve en deneyimli isimler söz konusu olduğunda tüm öncelik ve destek Max’e gider.”
“Ben takıma katılmadan önce de bu gerçeğin farkındaydım. Bu yüzden kendi kendime, 'Bak Sergio ya bu durumdan şikâyet edersin ya da elindeki imkânlarla işine bakarsın' dedim ve ben de işime odaklandım.”
“Orada geçirdiğim dört yıl boyunca aynı mühendislik kadrosuyla çalışmaya devam ettim. Bu, geriye dönüp baktığımda son derece gurur duyduğum bir durum."
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