Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Hamilton: "Ayarlarımız bu şartlar için ideal değil" Sonraki / Belçika GP'nin startı yağmur nedeniyle ertelendi
Formula 1 Haberler

Perez, Red Bull'da kalacağını yaz arasından önce biliyormuş

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Sergio Perez, Formula 1'in yaz arasına girmeden önce gelecek yıl Red Bull ile yarışacağını bildiğini ve bu yüzden rahat olduğunu söyledi.

Perez, Red Bull'da kalacağını yaz arasından önce biliyormuş

Red Bull cuma günü öğleden sonra yaptığı açıklamada, Perez'in sözleşmesini bir yıl daha uzatacaklarını ve gelecek yıl da mevcut kadroyla devam edeceklerini açıkladı.

Bu aslında beklenen bir haberdi ve Red Bull böylelikle 2018'den bu yana ilk kez bir sezona başladığı sürücü kadrosunu ertesi yıl da korumuş olacak.

Perez, Red Bull'a katıldığından bu yana bir yarış kazandı ve bir de podyum aldı. Takım bu yıl 2013'ten sonraki ilk şampiyonluğu için savaşıyor ve Perez, bu savaşta kritik bir rol üstlenecek.

Motorsport.com'a konuşan Perez, Red Bull'un kendisine ne zaman yeni kontrat teklif ettiği sorulduğunda, bunun yaz tatilinden çok önce gerçekleştiğini kabul etti.

Perez, "Yaz arasına, gelecek yıl ne yapacağımı bilerek girdim."

"Fakat elbette herkes tatile gitti, bu yüzden hazırlanmamız biraz daha uzun sürdü. Cuma günü, herkes döndüğünde yeni kontratı imzaladım ama dediğim gibi  uzun zaman önce anlaşmıştık."

"Birkaç yarış önce Helmut Marko ve Christian Horner beni takımda tutmaktan çok mutlu olacaklarını ve başka bir yere bakmamam gerektiğini söylediler."

"Benimle devam etmek istediler ve aynı şey benim için de geçerliydi. Devam etmek istediğimiz her iki taraf için de açıktı." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Perez, 2022 için "başka kimseyle konuşmadığını" söylerken, "Gelecek yıl burada devam etmek istediğim her zaman çok açıktı." diye ekledi.

Perez geçen yıl Racing Point'le harika bir performans sergilemişti buna karşılık üç yıllık anlaşması, ilk sezonun ardından sonlandırıldı ve böylelikle takım içerisinde Sebastian Vettel'e yer açılmış oldu.

Perez, Red Bull RB16B ile bu yıla zorlu bir başlangıç yaptı ve aracı tamamen anlamakta zorlandı.  Fakat 2022 için epey heyecanlı görünüyor.

Perez, "Gelecek yılki kural değişiklikleri, bizim için büyük bir fırsat ve gelecek yıl herkes sıfırdan başlayacak."

"Zaman zaman -araçtan- maksimumu elde etmek konusunda zorlandığım sır değil. Bu yüzden şu anda daha büyük resme bakarak gelecek yılın aracını etkileyebilecek başka şeyler yapabilirim."

"Yani kesinlikle büyük bir fırsat var." açıklamasını yaptı.

paylaşım
yorumlar
Hamilton: "Ayarlarımız bu şartlar için ideal değil"

Önceki haber

Hamilton: "Ayarlarımız bu şartlar için ideal değil"

Sonraki haber

Belçika GP'nin startı yağmur nedeniyle ertelendi

Belçika GP'nin startı yağmur nedeniyle ertelendi
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Belçika GP'nin startı yağmur nedeniyle ertelendi

42 dk
2
Formula 1

Horner, kırmızı bayrak tartışmasında Masi'yi savundu

13 dk
3
Formula Drift

Canlı Yayın - Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali başladı

3 s
4
Formula 1

Perez piste çıkış turunda kaza yaptı, yarışa katılamayacak!

1 s
5
Formula 1

Belçika GP öncesi: Yarış gridi

3 s
Son Haberler
Horner, kırmızı bayrak tartışmasında Masi'yi savundu
F1

Horner, kırmızı bayrak tartışmasında Masi'yi savundu

13dk
Belçika GP'nin startı yağmur nedeniyle ertelendi
F1

Belçika GP'nin startı yağmur nedeniyle ertelendi

42dk
Perez, Red Bull'da kalacağını yaz arasından önce biliyormuş
F1

Perez, Red Bull'da kalacağını yaz arasından önce biliyormuş

48dk
Hamilton: "Ayarlarımız bu şartlar için ideal değil"
F1

Hamilton: "Ayarlarımız bu şartlar için ideal değil"

1 s
Russell’ın stratejiye olan güveni nasıl herkesi şoka uğratmasını sağladı
F1

Russell’ın stratejiye olan güveni nasıl herkesi şoka uğratmasını sağladı

1 s
Son Videolar
F1 Belçika Grand Prix'si Start Pozisyonları 01:05
Formula 1
2 s

F1 Belçika Grand Prix'si Start Pozisyonları

Belçika GP hakkında bilmeniz gerekenler 01:55
Formula 1
28 Ağu 2021

Belçika GP hakkında bilmeniz gerekenler

Max Verstappen; Spa, Hollanda GP ve F1 şampiyonluk savaşı hakkında konuşuyor 08:30
Formula 1
27 Ağu 2021

Max Verstappen; Spa, Hollanda GP ve F1 şampiyonluk savaşı hakkında konuşuyor

Spa-Francorchamps'ta sanal bir tur 01:59
Formula 1
24 Ağu 2021

Spa-Francorchamps'ta sanal bir tur

Formula 1: Renault, motor şefi Taffin ile yolları ayırdı 00:59
Formula 1
11 Ağu 2021

Formula 1: Renault, motor şefi Taffin ile yolları ayırdı

Luke Smith Daha fazlası
Luke Smith
Monza, Michele Alboreto onuruna Parabolica'nın adını değiştirdi
Formula 1

Monza, Michele Alboreto onuruna Parabolica'nın adını değiştirdi

Capito: ''Williams'ın sekizincilik savaşını kazanması için daha fazla puana ihtiyacı var'' Belçika GP
Formula 1

Capito: ''Williams'ın sekizincilik savaşını kazanması için daha fazla puana ihtiyacı var''

Ferrari ikinci antrenmandaki kaza sonrası Leclerc'in şasisini değiştirdi Belçika GP
Formula 1

Ferrari ikinci antrenmandaki kaza sonrası Leclerc'in şasisini değiştirdi

Sergio Perez Daha fazlası
Sergio Perez
Perez: “Marko’nun kötü günlerde sergilediği dürüstlük hâlâ iyi bir şey”
Formula 1

Perez: “Marko’nun kötü günlerde sergilediği dürüstlük hâlâ iyi bir şey”

Red Bull, F1 takımlarının pilot kadrolarından mutlu Belçika GP
Formula 1

Red Bull, F1 takımlarının pilot kadrolarından mutlu

Marko: "Mevcut sürücü kadrolarımızı koruyacağız"
Formula 1

Marko: "Mevcut sürücü kadrolarımızı koruyacağız"

Çok Okunanlar Bugün

Belçika GP'nin startı yağmur nedeniyle ertelendi
Formula 1 Formula 1

Belçika GP'nin startı yağmur nedeniyle ertelendi

Horner, kırmızı bayrak tartışmasında Masi'yi savundu
Formula 1 Formula 1

Horner, kırmızı bayrak tartışmasında Masi'yi savundu

Canlı Yayın - Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali başladı
Formula Drift Formula Drift

Canlı Yayın - Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali başladı

Perez piste çıkış turunda kaza yaptı, yarışa katılamayacak!
Formula 1 Formula 1

Perez piste çıkış turunda kaza yaptı, yarışa katılamayacak!

Belçika GP öncesi: Yarış gridi
Formula 1 Formula 1

Belçika GP öncesi: Yarış gridi

Resmi: Norris beş sıra grid cezası aldı
Formula 1 Formula 1

Resmi: Norris beş sıra grid cezası aldı

Wolff: "Mercedes 2022 için Russell ve Bottas arasında kararını verdi"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Mercedes 2022 için Russell ve Bottas arasında kararını verdi"

F1'in yeni pit stop kuralı nedir ve bu kural neden getirildi?
Formula 1 Formula 1

F1'in yeni pit stop kuralı nedir ve bu kural neden getirildi?

Son Haberler

Horner, kırmızı bayrak tartışmasında Masi'yi savundu
Formula 1 Formula 1

Horner, kırmızı bayrak tartışmasında Masi'yi savundu

Belçika GP'nin startı yağmur nedeniyle ertelendi
Formula 1 Formula 1

Belçika GP'nin startı yağmur nedeniyle ertelendi

Perez, Red Bull'da kalacağını yaz arasından önce biliyormuş
Formula 1 Formula 1

Perez, Red Bull'da kalacağını yaz arasından önce biliyormuş

Hamilton: "Ayarlarımız bu şartlar için ideal değil"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Ayarlarımız bu şartlar için ideal değil"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.