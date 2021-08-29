Perez, Red Bull'da kalacağını yaz arasından önce biliyormuş

Red Bull cuma günü öğleden sonra yaptığı açıklamada, Perez'in sözleşmesini bir yıl daha uzatacaklarını ve gelecek yıl da mevcut kadroyla devam edeceklerini açıkladı.

Bu aslında beklenen bir haberdi ve Red Bull böylelikle 2018'den bu yana ilk kez bir sezona başladığı sürücü kadrosunu ertesi yıl da korumuş olacak.

Perez, Red Bull'a katıldığından bu yana bir yarış kazandı ve bir de podyum aldı. Takım bu yıl 2013'ten sonraki ilk şampiyonluğu için savaşıyor ve Perez, bu savaşta kritik bir rol üstlenecek.

Motorsport.com'a konuşan Perez, Red Bull'un kendisine ne zaman yeni kontrat teklif ettiği sorulduğunda, bunun yaz tatilinden çok önce gerçekleştiğini kabul etti.

Perez, "Yaz arasına, gelecek yıl ne yapacağımı bilerek girdim."

"Fakat elbette herkes tatile gitti, bu yüzden hazırlanmamız biraz daha uzun sürdü. Cuma günü, herkes döndüğünde yeni kontratı imzaladım ama dediğim gibi uzun zaman önce anlaşmıştık."

"Birkaç yarış önce Helmut Marko ve Christian Horner beni takımda tutmaktan çok mutlu olacaklarını ve başka bir yere bakmamam gerektiğini söylediler."

"Benimle devam etmek istediler ve aynı şey benim için de geçerliydi. Devam etmek istediğimiz her iki taraf için de açıktı." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Perez, 2022 için "başka kimseyle konuşmadığını" söylerken, "Gelecek yıl burada devam etmek istediğim her zaman çok açıktı." diye ekledi.

Perez geçen yıl Racing Point'le harika bir performans sergilemişti buna karşılık üç yıllık anlaşması, ilk sezonun ardından sonlandırıldı ve böylelikle takım içerisinde Sebastian Vettel'e yer açılmış oldu.

Perez, Red Bull RB16B ile bu yıla zorlu bir başlangıç yaptı ve aracı tamamen anlamakta zorlandı. Fakat 2022 için epey heyecanlı görünüyor.

Perez, "Gelecek yılki kural değişiklikleri, bizim için büyük bir fırsat ve gelecek yıl herkes sıfırdan başlayacak."

"Zaman zaman -araçtan- maksimumu elde etmek konusunda zorlandığım sır değil. Bu yüzden şu anda daha büyük resme bakarak gelecek yılın aracını etkileyebilecek başka şeyler yapabilirim."

"Yani kesinlikle büyük bir fırsat var." açıklamasını yaptı.