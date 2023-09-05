Perez: "Red Bull'a katkı sağlayamazsam ayrılmayı düşünürüm"

2021 sezonunda Red Bull ile anlaşan ve takımla düzenli olarak podyuma çıkmasına rağmen üç sezondur asla Max Verstappen ile aynı seviyeye çıkamayan Perez'in takımla bir sezon daha sözleşmesi mevcut.

Buna rağmen Perez ile ilgili söylentilerin ardı arkası kesilmiyor, birçok kişi kendisinin 2024 sezonunda takımdan ayrılacağını dahi düşünmekte.

Bu tür iddialar geçmişte hem takım tarafından, hem de Perez tarafından yalanlanmıştı, ancak son açıklamalar kafalarda yeniden soru işaretleri yarattı.

İtalya hafta sonunun ardından konuşan Perez, takıma katkı sağlayamayacağını düşünmesi halinde gelecek yıl Red Bull dışındaki seçeneklerini değerlendireceğini açıkça belirtti.

Perez, "Her yıl yeni şeyler öğreniyorsunuz, zaten bu sporu sevmemin sebeplerinden biri de bu. Hatalarınızdan sürekli ders çıkarıyorsunuz."

"Dolayısıyla sürekli katkıda bulunabileceğim bir ortamda performans sergileyebilmek önemli. Eğer ki şu anki takımıma 2024 sezonunda katkı veremeyeceğimi düşünürsem, o zaman başka alternatiflere bakmak zorunda kalacağım."

"Ancak şu anda ana odağım burada olmak, daha fazla yarış kazanmak ve Red Bull ile şampiyonluklar kazanmaya devam etmek. Gelecek yıla kadar kontratım var ve bir noktada oturup konuşacağız."

"Sezonun ikinci bölümünü dört gözle bekliyorum, artık hedef peş peşe podyumlar."

"Kötü zamanların geride kaldığını düşünüyorum ve araçla çok daha rahat hissediyorum. Sezonu iyi bir şekilde bitirebiliriz." dedi.