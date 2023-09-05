Prime'a abone ol
Önceki / Zhou: "Pistte gösterdiklerimle F1'de kalmayı hak ediyorum" Sonraki / Hamilton, tatilde aldığı kiloların ardından diyet yapmak zorunda kalmış!
Formula 1 / İtalya GP Haberler

Perez: "Red Bull'a katkı sağlayamazsam ayrılmayı düşünürüm"

Sergio Perez, gelecekte Red Bull'a katkı sağlayamayacağını düşünmesi halinde başka alternatiflere bakmaktan çekinmeyeceğini açıkça belirtmekte.

Altay Gök
Ekleyen:
Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, talk after the race

2021 sezonunda Red Bull ile anlaşan ve takımla düzenli olarak podyuma çıkmasına rağmen üç sezondur asla Max Verstappen ile aynı seviyeye çıkamayan Perez'in takımla bir sezon daha sözleşmesi mevcut.

Buna rağmen Perez ile ilgili söylentilerin ardı arkası kesilmiyor, birçok kişi kendisinin 2024 sezonunda takımdan ayrılacağını dahi düşünmekte.

Bu tür iddialar geçmişte hem takım tarafından, hem de Perez tarafından yalanlanmıştı, ancak son açıklamalar kafalarda yeniden soru işaretleri yarattı.

İtalya hafta sonunun ardından konuşan Perez, takıma katkı sağlayamayacağını düşünmesi halinde gelecek yıl Red Bull dışındaki seçeneklerini değerlendireceğini açıkça belirtti.

Perez, "Her yıl yeni şeyler öğreniyorsunuz, zaten bu sporu sevmemin sebeplerinden biri de bu. Hatalarınızdan sürekli ders çıkarıyorsunuz." 

"Dolayısıyla sürekli katkıda bulunabileceğim bir ortamda performans sergileyebilmek önemli. Eğer ki şu anki takımıma 2024 sezonunda katkı veremeyeceğimi düşünürsem, o zaman başka alternatiflere bakmak zorunda kalacağım."

"Ancak şu anda ana odağım burada olmak, daha fazla yarış kazanmak ve Red Bull ile şampiyonluklar kazanmaya devam etmek. Gelecek yıla kadar kontratım var ve bir noktada oturup konuşacağız."

"Sezonun ikinci bölümünü dört gözle bekliyorum, artık hedef peş peşe podyumlar."

"Kötü zamanların geride kaldığını düşünüyorum ve araçla çok daha rahat hissediyorum. Sezonu iyi bir şekilde bitirebiliriz." dedi.

paylaşım
yorumlar

Zhou: "Pistte gösterdiklerimle F1'de kalmayı hak ediyorum"

Hamilton, tatilde aldığı kiloların ardından diyet yapmak zorunda kalmış!

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Marko'ya göre Red Bull koltuğu için en önemli aday Norris

Marko'ya göre Red Bull koltuğu için en önemli aday Norris

Formula 1
İtalya GP

Marko'ya göre Red Bull koltuğu için en önemli aday Norris Marko'ya göre Red Bull koltuğu için en önemli aday Norris

Berger: "Perez için en akıllıca seçenek Red Bull'dan ayrılmak"

Berger: "Perez için en akıllıca seçenek Red Bull'dan ayrılmak"

Formula 1
İtalya GP

Berger: "Perez için en akıllıca seçenek Red Bull'dan ayrılmak" Berger: "Perez için en akıllıca seçenek Red Bull'dan ayrılmak"

Ocon'un yarış dışı kalmasına direksiyon arızası sebep olmuş

Ocon'un yarış dışı kalmasına direksiyon arızası sebep olmuş

Formula 1
İtalya GP

Ocon'un yarış dışı kalmasına direksiyon arızası sebep olmuş Ocon'un yarış dışı kalmasına direksiyon arızası sebep olmuş

Son Haberler

2023 Yunanistan Rallisi Shakedown etabı, yoğun yağmur nedeniyle iptal edildi

2023 Yunanistan Rallisi Shakedown etabı, yoğun yağmur nedeniyle iptal edildi

WRC WRC
Yunanistan Rallisi

2023 Yunanistan Rallisi Shakedown etabı, yoğun yağmur nedeniyle iptal edildi 2023 Yunanistan Rallisi Shakedown etabı, yoğun yağmur nedeniyle iptal edildi

Hamilton, acı dolu yılların ardından 2024 F1 araç lansmanı için gün sayıyor

Hamilton, acı dolu yılların ardından 2024 F1 araç lansmanı için gün sayıyor

F1 Formula 1

Hamilton, acı dolu yılların ardından 2024 F1 araç lansmanı için gün sayıyor Hamilton, acı dolu yılların ardından 2024 F1 araç lansmanı için gün sayıyor

Gasly: "Alpine aşırı acılı Monza hafta sonundan gerekli dersleri çıkarmak zorunda"

Gasly: "Alpine aşırı acılı Monza hafta sonundan gerekli dersleri çıkarmak zorunda"

F1 Formula 1
İtalya GP

Gasly: "Alpine aşırı acılı Monza hafta sonundan gerekli dersleri çıkarmak zorunda" Gasly: "Alpine aşırı acılı Monza hafta sonundan gerekli dersleri çıkarmak zorunda"

Williams, teknik direktör olmamasına rağmen araçlarını nasıl tasarlıyor?

Williams, teknik direktör olmamasına rağmen araçlarını nasıl tasarlıyor?

F1 Formula 1
Hollanda GP

Williams, teknik direktör olmamasına rağmen araçlarını nasıl tasarlıyor? Williams, teknik direktör olmamasına rağmen araçlarını nasıl tasarlıyor?

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol