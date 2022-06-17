Perez: "Red Bull'a güveniyorum, yerimi vermem gerekirse veririm"

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Sergio Perez bu sezon oldukça formda görünüyor. 32 yaşındaki sürücü, yeni nesil F1 araçlarına mükemmel şekilde uyum sağladı ve Monako'da Ferrari sürücülerinin strateji hatalarından faydalanarak galibiyete ulaştı.

Meksikalı sürücü hem Monako hem de Bakü'de, sıralama turlarında takım arkadaşı Max Verstappen'den daha üstündü. Perez şimdi şampiyona lideri Verstappen'in 21 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor ve ikili arasında bir tür rekabet olduğu söylenebilir.

Ancak Perez, tıpkı Bakü'de olduğu gibi eğer takımın çıkarınaysa, o zaman takım arkadaşına yol verebileceğini söyledi.

Perez, La Presse ile yaptığı röportajda şöyle dedi: "Takımla bu konuda iyi bir görüşme gerçekleştirdim."

"Onlara %100 güveniyorum. Eğer benden yol vermemi istiyorlarsa, o zaman isteklerini yerine getiririm. Bunu neden yapmamam gerektiğini anlamıyorum."

"Bu, ikinci olmak istediğim anlamına gelmiyor. Eğer ikinci olmak için burada olduğumu düşünseydim, o zaman evde kalmak benim için daha iyi olurdu."

"Buradayım çünkü kazanmak istiyorum. Bunu yapabileceğimi de biliyorum. Motivasyonum tam olarak."

Perez şu anki formundan çok memnun ve aklının bir köşesinde şampiyonluk olduğunu gizlemiyor.

"Bence gayet iyi bir performans sergiliyorum. Tüm sezon boyunca her hafta bu seviyeyi koruyabilirsem, dünya şampiyonluğu için verilen mücadelede olacağım."

"Her puanın önemli olduğu şampiyonluk mücadelesine girmek, benim için büyük bir mücadele fakat aynı zamanda büyük de bir fırsat."