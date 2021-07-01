Perez: "Red Bull'a geçiş, beklediğimden çok daha zor oldu"

Sergio Perez, geçen yıl oldukça güçlü bir sezon geçirmesinin ardından bu yıl Red Bull Racing'e katıldı ancak adaptasyon süreci beklenenden daha zor gitti.

Bakü'de kazansa da Perez, henüz özellikle tek turda araçta yeterince rahat görünmüyor ve Max Verstappen'e uyum sağlamakta zorlanıyor.

Meksikalı pilot bu hafta sonu kariyerinin 200. yarışına çıkacak ve perşembe günkü basın toplantısında, tüm bu konular hakkında konuştu.

Sözlerine 200. yarışı hakkında konuşarak başlayan Perez, "Bu, sadece sporda ne kadar uzun süredir bulunduğumun bir hatırlatıcısı."

"Çünkü ne kadar uzun süredir burada olduğunuzu, kaç yarışa çıktığınızı ve hayatınızın ne kadarının spor olduğunu unutuyorsunuz. Bu, benim hayatımın önemli bir parçası. 100 yarışa çıktığım zamanı hatırlıyorum ve bunun büyük bir sayı olduğunu düşünmüştüm. Her şey çok hızlı gelişiyor. Geriye bakmak ve yaptığım yarışların sayısını görmek inanılmaz. Fakat her şeyden önemlisi hâlâ çok gencim ve ilk yarışım kadar zevk alıyorum."

"Tamamen motiveyim ve elbette 200 yarış daha yapmak istediğimi söyleyemem ama kesinlikle devam edip, umarım yarış sayıma 100 yarış daha eklemek istiyorum."

Sonrasında Perez, geçen hafta sonu yapılan Avusturya GP'yi değerlendirdi.

"Geçen hafta sonu, özellikle yarışın ilk bölümde her şey yolunda gidiyordu. Sanırım yarışı kontrol altında götürdüğümüzü düşündük, Max ve Lewis bizden uzaktaydı. Bottas açısından da güvenli bir konumda olduğumuzu düşünüyordum. Yumuşak lastiklerleydim ve bu yüzden ilk bölümün sonuna doğru biraz tempo kaybetmeye başlıyordum."

"Sonrasında maalesef yavaş bir pit stopumuz vardı. Bu yüzden pozisyonu Valtteri'ye kaybettik. Onu geride bırakmaya çalıştık ve stratejik anlamda farklı şeyler de denedik. Ondan daha hızlıydık ama geçiş yapmak zordu. Tur bindirmeler biraz zamana mâl oldu. Sanırım yarım saniye ile kaybettik. Bu yüzden ihtiyacımız olan tek şey yarım turdu. Umarım bu hafta sonu kaybettiğimiz pozisyonu geri alabiliriz. Bence güçlü olmamız gerekiyor ve bizim için iyi bir test olacağı görüşündeyim."

"Amacım podyumda olmak. Ne yapmam gerektiğini bildiğim bir yarışta ikinci hafta sonunu geçirmek benim için çok iyi olacak. Bunun çok iyi bir fırsat olacağını düşünüyorum."

Perez, yılın şimdiye kadar beklediğinden daha zor geçtiğini de kabul etti.

"Sanırım takım değişikliği, beklediğimden biraz daha zor oldu. Sürüş anlamında benzersiz bir araca sahip olan böylesine farklı bir takıma geldim ve bu, büyük bir değişiklikti. Bu nedenle hızlanmam beklenenden daha uzun sürdü. Giderek daha iyi oluyorum fakat şimdiye kadar daha fazlasını başarmayı ummuştum. Yine de sezon çok uzun. Beş yarış sonra tekrar değerlendirme yapmak lazım."

Bu hafta sonu daha soğuk hava olacak ve lastikler de geçen haftaya kıyasla daha yumuşak olacak.

Bu iki faktörün etkisi sorulduğunda Perez, "Aslında birbirlerini telafi ediyorlar. Daha soğuk bir pistte daha yumuşak lastiklerin olması, birbirlerini telafi eden bir şey ve bu yüzden büyük bir fark görmeyebiliriz. Fakat bu hafta sonu tek pit stop yapmak, geçen haftaki kadar kolay olmayacak. Bu yüzden bu konuda daha iyi bir yarış sahip olabileceğimi umuyorum." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images