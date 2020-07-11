Perez: "Red Bull ve Mercedes, bizden bir adım önde"

Racing Point pilotları, geçen hafta olduğu bu hafta da cuma antrenmanlarında çok güçlü göründü.

Sergio Perez günü üçüncü sırada tamamlarken, Lance Stroll dördüncü oldu.

Perez, seans sonrası şöyle dedi: "Bence bizim için güzel bir gündü. Eğer yarın ve pazar sabahı sürüş yapamazsak bunun açık şekilde iyi bir pozisyon olabileceğini düşünüyoruz. Bence başlangıç için iyi bir pozisyondayız, umarım durum böyle olur."

"Mücadelenin tam içindeyiz, Mercedes ve Red Bull muhtemelen bir adım öndeler, ancak diğer grubun tam içindeyiz ve burada savaşabiliriz."

“Bence hak ettiğimiz puanları almak, takım için gerçekten çok önemli. Lance de bugün güçlüydü, her iki araçla da Pazar günü puan alabilirsek bu, gerçekten iyi olacak. ”

"Takım bugün araçla ilgili iyi bilgiler topladı, yavaş yavaş biriken iş yükünü azaltıyoruz ve her şey yolunda gidiyor. Hızı artırmak için neleri geliştirebileceğimizi analiz ettik. "

"En iyi takımlar çok güçlüler ancak geçen hafta sonu iki araçlar birden puanlar için savaşabilecek güçte olduğumuzu kanıtladık."

Lance Stroll de günden memnundu.

"Başarılı bir gün, araçtan memnunum. Güçlü bir gün geçirdik. Benzersiz koşullar var çünkü aynı pistte iki hafta arka arkaya yarışıyoruz. Bu yüzden pist özelliklerini çok iyi biliyoruz."

"Bir önceki haftasonuna göre ilerleme kaydetmek ve aracı geliştirmek için yeni ayarlar test etmek istedik. Yarın havanın nasıl olacağını göreceğiz."