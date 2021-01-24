Perez: "Red Bull, sürdüğüm diğer araçlara kıyasla çok farklı görünüyor"

Sergio Perez, geçen hafta Red Bull'un fabrikasına giderek yeni ekibiyle ilk çalışmasını yapmıştı.

Sonrasında röportaj veren ve ardından Red Bull'u Talking Bull podcastine konuşan Perez, yeni takımına dair ilk izlenimlerini paylaştı.

"Formula 1'deki takımlara baktığımda, Red Bull'da yarışma konusunda hiç şansım olmayacağını düşünmüştüm. Sonuçta onların Genç Sürücü Programı'nın bir parçası değildim. Şu an yarıştığım markanın gömleğini giydiğim veya içeceğini içtiğim şey olduğunu hayal etmek kolay değil!"

"Artık bu ailenin bir parçası olmak harika. Buna inanmakta hala zorlanıyorum. Doğrusu bunun Red Bull'un asla bir olasılık olmadığını düşünmemden mi kaynaklandığını yoksa sadece bu kadar büyük bir takım için sürüş yapacak olmamdan mı kaynaklandığını da bilmiyorum. İnsanlar hangi takım için yarıştığımı sorduğunda onlara Red Bull demek hâlâ kulağa inanılmaz geliyor. Bu gerçekten bir rüyanın gerçek olması."

Perez yeni takımında Max Verstappen gibi genç bir pilotla takım arkadaşı olacak.

"Max en hızlı olmasa bile en hızlı sürücülerden biri. Bu yüzden oldukça büyük ve heyecanlı bir savaşla karşı karşıyayım."

"Ona karşı yarışmak istiyorsunuz çünkü ona kıyasla değerinizi aynı araçta gösterebilirsiniz. Bunu sabırsızlıkla bakıyorum. Beş yarışın ardından Max'in gerçekte ne kadar hızlı olduğunu söyleyebileceğim. Şu anda bilmiyorum ama inanılmaz hızlı bir pilot olduğuna eminim."

"O yetenekli bir sürücü ve potansiyelimin tamamını kullanmama yardım edecek."

Meksikalı sürücü yeni takımının simülatöründe ilk kez vakit geçirdi ve bunun şimdiye kadar sürdüğü diğer araçlardan farklı olduğunu söyledi.

"Yeni aracı simülatörde zaten kullandım. Alıştığım her şeyden çok daha farklı hissettirdiğini söylemem gerekiyor. Ancak sonunda sadece bir Formula 1 aracı. Bu yüzden bunu bir bahane olarak kullanmayacağım."

"Daha iyisini yaptığımdan emin olmaya çalışacağım. Eğer şampiyonluk kazanabilecek bir aracımız varsa, bunu kazanabileceğimizden emin olmaya çalışacağım. Eğer bu mümkün değilse ve üçüncü olabilecek bir aracımız varsa, ikinci bitirdiğimizden emin olmaya çalışacağım."

"Umarım gerçekten iyi bir sezon geçiririz. Mateschitz, Marko, Horner, Newey ve tüm takıma bana olan güvenlerinin karşılığını vermemin tek yolu bu. Daha önce hiç kimse bana büyük bir takımda yarışma şansı vermedi. Umarım gelecek yıl Meksika milli marşını pek çok kez duyacağız!"

"Deneyim anlamında artık daha komple bir pilotum ve teknik anlamda daha fazla bilgim var. Artık daha rahat olabilir ve işimi daha iyi yapabilirim."

“Takımı ileriye taşıdığımdan emin olmaya, Mercedes'e zor anlar yaşatmaya ve onları yenmeye çalışacağım. Honda'ya şampiyonlukla veda etmek güzel olur."

Perez, geçen yıl en iyi performanslarından birini sergilediğini ama her zaman aynı seviyede sürdüğünü de belirtti.

"Geçen yılki performansımdan gurur duyuyorum; aynı zamanda geçirdiğim onca yıldan da gurur duyuyorum."

“Şampiyonayı yedinci bitirdiğim için büyük resmi göremiyor olabilirsiniz, ama harika yıllarım vardı. Yıllardır gerçekten çok çalışıyorum, pes etmiyorum ve her zaman maksimumu alıyorum."

“Sonunda iyi bir araca sahip oldum ve bunu gösterebildim. İnsanlar neler yapabileceğimi gördü ve şimdi gerçek bir fırsatım var."

"Her anlamda sonraki adım için hareket etmek zorundayım ve bunu yapmaya hazırım. Eksik olduğum tek şey uygun bir fırsattı. Şimdi buna sahibim ve bunu kullanmak da benim elimde."