Perez: "Red Bull sorunları anladı, şimdi harekete geçiyoruz"
Red Bull pilotu Sergio Perez, takımın tüm problemleri anladığı ve yavaş yavaş her şeyi çözeceğini söylüyor.
Sergio Perez, Red Bull Racing, Alex Albon, Williams Racing
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Red Bull Racing Formula 1'de her iki şampiyonada da liderliğini sürdürüyor, ancak son aylardaki trend yalan söylemiyor: McLaren son dönemde daha fazla puan topladı ve dahası Helmut Marko'nun da belirttiği gibi Zandvoort'taki fark endişe vericiydi.
Sergio Pérez de McLaren'ın şampiyonluğun kokusunu aldığını kabul etse de, Red Bull'un geri döneceğinden emin.
“İvme kesinlikle onlardan yana fakat biz de yerimizde oturmuyoruz. Çok çalışıyoruz ve sorunları anlamak için iyi adımlar attığımızı düşünüyorum."
"Bu anlayış çok uzun zamanımızı almış olabilir ama artık sorunları anlıyoruz."
"Bu hafta sonundan itibaren her şey hafta sonunu en iyi hale getirmekle ilgili olacak. Araç tarafında hâlâ performans bulabileceğimize eminim.”
Sergio Perez, Red Bull Racing
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Pérez aynı zamanda McLaren'ın İtalya Grand Prix'sine açık ara favori olarak gireceğinin de farkında.
“Zandvoort'ta sergiledikleri performans son derece güçlüydü. Bence o yarış McLaren'dan uzun zamandır gördüğümüz en iyi yarıştı. Aynı zamanda, Zandvoort'un bizim için çok kötü bir pist olduğuna düşünüyoruz. Özellikle oradaki aşırı rüzgar işimizi zorlaştırdı."
"Bu pist tamamen farklı, yine de McLaren'in hâlâ en iyi takım olacağını düşünüyoruz. Sadece onlara daha yakın olabilmeyi umuyoruz.”
Red Bull için çözümün Perez ve Max Verstappen için aynı olup olmadığı sorusu ortaya çıkıyor.
Ne de olsa her iki Red Bull pilotunun sürüş stilleri oldukça farklı.
Bu konuda Perez, “Bence çözüm her iki araç için de aynı. Max, sürüş tarzıyla sorunlarla benden biraz daha iyi başa çıkabiliyor ve bunu çözebiliyor, her iki sürücü de büyük fayda sağlayacak."
"Hatta bana Max'ten biraz daha fazla fayda sağlayacağını düşünüyorum." dedi.
Bir çözüm bulmada, korelasyon karmaşık bir faktör gibi görünüyor.
Perez bu konuda şöyle diyor: “Bence birçok takımın korelasyonla ilgili bir sorunu var."
"En büyük sorunun bu olduğunu sanmıyorum. En büyük sorun, devam eden gelişim sürecinde bir yerlerde yanlış yöne gitmiş olmamız."
"Bunu anlamalı ve bu noktadan sonra araç için yeniden performans bulmalıyız. Bu sayede büyük adımlar atabiliriz.”
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