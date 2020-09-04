Perez: "Red Bull sorun yaşadığında, Racing Point podyuma çıkmalı"

Şampiyonada üçüncülük mücadelesi nefes kesiyor ve şu anda McLaren, Racing Point'in beş puan önünde üçüncü sırada yer alıyor. Racing Point, Ferrari'nin iki puan önünde dördüncü, Renault da Ferrari'nin iki puan gerisinde altıncı sırada.

Racing Point bu yıl en hızlı üçüncü takım olduğu bazı yarışlara sahipti ancak bazen yarışlarda beklenenden daha düşük bir performans sergiledi.

Takım geçen hafta Spa'da bu yılki en kötü performanslarından birini sergiledi ve Lance Stroll dokuzuncu olurken, Sergio Perez 10. oldu.

Perez, Racing Point'in RP20'ye daha az uyan pistlerde "hasarı en aza indirmesi" gerektiğini söylerken, Monza'da daha iyi olmalarını bekliyor.

Meksikalı, "Bu hafta sonu, geçen hafta sonundan daha iyi görünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu hafta sonu her iki araçla da iyi puanlar almalı ve rakiplerimizle aradaki farkı artırmalıyız, çünkü takımlar şampiyonasındaki bu üçüncülük bizim için çok önemli. Bu yüzden elimizden geldiğince güçlü puanlar almalıyız.

“En iyi iki takımlar Red Bull ve Mercedes ile aramızda hâlâ biraz hız farkı var. Bu da işleri daha da zorlaştırıyor. Ayrıca pek çok nedenden ötürü, podyumda bulunma şansımız olan bazı hafta sonlarından en iyisini alamadığımızı düşünüyorum."

“Macaristan podyuma çıkabileceğimiz tek yerdi. Bunun dışında başka fırsatımız olmadı. Bu yüzden Red Bull ile aradaki farkı kapatmalıyız ve sorun yaşarlarsa, podyuma çıkan biz olmak için çok çalışmalıyız."

“Aracın nerede güçlü, nerede zayıf olduğunu biliyoruz ve her pistte dengeli hale gelmeye çalışıyoruz. Çok güçlü olacağımız pistler olacak ve aynı zamanda biraz daha mücadele edeceğimiz bazı pistler de olacak. Sadece, zorlandığımız zaman hasarı en aza indirmeye çalışmamız çok önemli." dedi.

Perez, Spa'nın rakipleriyle savaşırken hem son viraj hem de ilk virajdaki çekiş bölümünün kendilerini zorladığını düşünüyor.

"Yarışta düşük virajlardaki hızımızın harika olduğunu düşünmüyorum. Başlangıçtan bu yana herhangi bir ilerleme kaydedemedik. Bunun sonuca bir şekilde katkıda bulunduğunu düşünüyorum. Bence McLaren'lar, Renault'lar kadar hızlı değildik ve bu da durumu zorlaştırdı."

“Bence sonunda stratejiler konusunda çok farklı olsak da, araçlar çok yakındı, yan yanaydık. Bu yüzden bence pist bizim için iyi değildi. Sanırım hafta sonu boyunca bazı yanlış kararlar aldık ama büyük bir etkisi olmadı."

"Burada her ne kadar düşük bir yere basma gücü olsa da, umarım daha rekabetçi olabiliriz."