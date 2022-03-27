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Perez: "Red Bull, sıralama performansını yarış hızı için feda etti"

Perez, Ferrari'yi geçerek ilk pole pozisyonunu almasına rağmen, Red Bull'un sıralama performansından çok yarış hızına odaklandığını söyledi.

Matt Kew
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Perez: "Red Bull, sıralama performansını yarış hızı için feda etti"
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İki kez yarış kazananı, Q3'teki son turunda önündeki Ferrari'leri geçti ve 215. yarışı öncesi ilk pole pozisyonunu aldı.

Perez, 1:28.00 yaparak, sadece 0.025 saniye ile Charles Leclerc'in önüne geçti. Q1 ve Q2 lideri Carlos Sainz ise yeni set C4 lastikleriyle sürmekte zorlandı ve üçüncü sırada yer aldı.

Max Verstappen, yol tutuş bulmakta zorlandığı ve arkadan kayma yaşadığı için en hızlı dördüncü oldu.

Red Bull, Bahreyn'de iki aracın yarış dışı kalmasının ardından Suudi Arabistan için yarış hızını optimize etmeye odaklanmasına rağmen, Perez ile pole elde etti.

Perez, "Bahreyn zorlu bir hafta sonuydu, iki aracı da kaybettiğimiz için çok hayal kırıklığına uğradık."

"Ancak takım başını eğmedi. Zorlamaya devam ettik."

"Yarışta olacağımızı düşündüğümüz kadar güçlü olmadığımızı hissettik."

"Bu yüzden pole pozisyonunda olmak çok iyi bir işaret." dedi.

Verstappen, ikinci antrenman seansında C3 lastiği ile 1:36.197 yapmıştı. Perez ise takım arkadaşından 0.15 saniye gerideydi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Perez, "Sıralamadan çok yarış hızına odaklanıyorduk."

"Yarışta iyi olmak için sıralama performansından biraz fedakarlık yaptığımızı düşündük."

"Elbette iki Ferrari'nin de çok güçlü olmasını bekliyordum."

"Umarım yarın güçlü bir yarış geçirebiliriz." dedi.

Leclerc ve Sainz, ikinci antrenman sırasında duvara çarptıkları için toplam 45 dakika kaybetmiş ve orta hamurla sürüş yapamamışlardı.

Ancak Ferrari, üçüncü antrenmanlar için planını daha yüksek bir yakıtla sürüş yapacak şekilde değiştirdi.

Leclerc'e göre bu, kaybedilen veriyi telafi etti.

Leclerc, "Üçüncü antrenmanlarda programımızı biraz değiştirdik ve yüksek yakıtla sürüş yaptık. Bence iyi gitti."

"Bizi çok fazla etkileyeceğini düşünmüyorum." dedi.

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