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Perez: "Red Bull Ring'de çifte yarış bana yardımcı olacak"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Sergio Perez, aynı pistte iki yarış yapmanın kendisine yardımcı olacağını çünkü daha fazla deneyim kazanacağını söyledi.

Perez: "Red Bull Ring'de çifte yarış bana yardımcı olacak"

Sergio Perez, bu yıl katıldığı Red Bull'a giderek alışmaya başladı ve Fransa'da takımla ikinci podyumunu yakaladı.

Tek turda sıkıntı yaşamasına rağmen, lastiklere iyi baktığı için yarış temposunda çok daha iyi görünen Meksikalı pilot, Fransa yarışının son anlarında Valtteri Bottas'ı geçerek üçüncü sıraya çıkmıştı.

Fransa GP hakkında değerlendirmelerde bulunan Meksikalı sürücü, "Fransa olumlu bir hafta sonu geçirdik. Takımın çift podyum alması ve takımlar şampiyonasında değerli puanlar alması harikaydı. Kendi açımdan hâlâ gelişmeye devam ediyorum ve işler bir araya geliyor. Her şey giderek doğru yönde gidiyor."

"Bir takım olarak Fransa'da birlikte çok iyi çalıştık. Stratejiyi meyvesini verdi ve şimdi bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Önümüze bakmalıyız ve hâlâ sezonun çok erken bir noktasındayız."

"Bu yüzden çok çalışmaya devam etmeli ve her yarışa son yarışmış gibi bakmalıyız. Takım içerisindeki insanların motivasyonu çok yüksek ve önümüzdeki yarışlarda potansiyelimizi en üst seviyeye çıkarmak için bu ivmeyi koruyacağız."

Perez, Steiermark GP hedefleri sorulduğunda ise şöyle yanıt verdi: "Burada Red Bull için yarışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Aynı pistte arka arkaya iki yarışımız olacak ve bu da ilerleme kaydedip, araçla daha fazla deneyim kazanmamız konusunda bana çok yardımcı olacak."

"Takım geçmişte burada başarılı oldu, bu yüzden umarım bu form devam eder ve iyi sonuçlar alabiliriz."

Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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