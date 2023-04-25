Perez: "Red Bull, Ricciardo'ya sahip olduğu için çok şanslı"

McLaren'dan ayrılmasının ardından Ricciardo, 2014 ve 2018 yılları arasında yarıştığı Milton Keynes merkezli takımın yedek pilotu olmayı tercih etti.

Ricciardo bu yıl ilk kez Avustralya Grand Prix'sinde Red Bull garajında yer aldı ve direksiyon başına geçmese de hafta sonu boyunca padoktaydı.

Avustralyalı pilotun dönüşü, Ricciardo'nun 'pozitif enerjisinin' etrafta olmasının takım için destek olduğunu söyleyen takım patronu Christian Horner tarafından övüldü. Perez de benzer bir görüşü dile getirdi.

Perez, verdiği demeçte, "O her şeyden önce çok pozitif biri, etrafta olması harika."

"Gülümsemeyi asla bırakmıyor. Bence bu takım için harika bir şey."

"Daniel sahip olduğu deneyimle etrafımızda olduğu için şanslı bir konumdayız."

"Bence çok iyi bir iş çıkarıyor." dedi.