Perez: "Red Bull RB16B'nin iyi bir potansiyeli var"

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
29 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
52 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
70 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
87 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
101 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
108 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
122 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
126 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
143 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
157 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
185 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
192 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
199 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
213 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
217 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
227 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
241 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
248 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
255 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
269 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
283 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
290 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / McLaren Racing ticari ekibine iki yeni isim ekliyor
Formula 1 / Son dakika

Perez: "Red Bull RB16B'nin iyi bir potansiyeli var"

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Sergio Perez, Red Bull'un 2021 Formula 1 aracı RB16B'yi Silverstone'da film çekimi kapsamında kullanmasının ardından aracın yere basma gücünün iyileştiğini hissettiğini ve yeni araçlarının iyi bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

paylaşım
yorumlar
Perez: "Red Bull RB16B'nin iyi bir potansiyeli var"

Red Bull'un yeni pilotu, 2019 F1 aracıyla yaptığı ilk sürüşün ardından bugün 2021 aracının koltuğuna oturdu.

Kısıtlı sürüşe rağmen ilk izlenimlerinin nasıl olduğunun sorulması üzerine Perez, yeni araçtan cesaret aldığını söyledi.

Perez, "Potansiyeli görebiliyorum. RB15'i sürmemin ardından aşırı memnunum. Bu sayede Red Bull aracının nasıl hissettirdiği konusunda bir referansa sahiptim."

"Bu açıdan, doğrudan bu sene süreceğim araca oturmak inanılamazdı. Tüm hızlarda aracın genel yol tutuşunda ilerleme kaydettiğimizi hissedebildim. Şimdiden bunu hissettim. Çok fazla sürüş yapmadım ancak bu aracın iyi bir potansiyele sahip olduğunu şimdiden görebiliyorum." dedi.

Takımın yıldız pilotu Max Verstappen de Perez gibi yeni aracı ilk kez kullandı. Verstappen, bu araçta geçen seneye göre bazı farklılıklar olduğunu ancak ilk sürüşte hıza odaklanmadıklarını söyledi.

Verstappen, "Tabii ki farklılıklar var. Yani tabanda büyük değişiklik var, arka tarafı kestiler. Bu yüzden araç, geçen senekine göre biraz farklı davranacaktı."

"Ancak bu sürüşleri ayar çalışması için yapmadık. Sadece araçta rahat hissetmeye ve temelini anlamaya çalıştık. Gerekli tüm çalışmaların Bahreyn'de yapılması gerekiyor." dedi.

2021 F1 sezonu öncesinde test fırsatları çok kısıtlı olacağı için Perez, yeni araçta tam olarak rahat hissetmesinin birkaç yarış sürebileceğini kabul ediyor.

Perez, "%100 rahat hissetmek her zaman çok zaman alır. İlk 5 yarışta araçta çok rahat olmak için değişiklikler yapmayı bekliyorum. Ancak bu konuda çok fazla ilerleme kaydettiğimizi söyleyebilirim. Koltuğu değiştirdik. Emniyet kemerlerini ayarladık."

"Her zaman farklı bir şeyler yapıyoruz. Önceliğimiz araçta rahat hissetmemi sağlama. Bu sayede Bahreyn'e gittiğimizde bazılarının kıçına tekme vurmaya hazır olacağız." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing, Red Bull Racing Team Principal Christian Horner, Max Verstappen, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing, Red Bull Racing Team Principal Christian Horner, Max Verstappen, Red Bull Racing
1/16

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15
2/16

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15
3/16

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15
4/16

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15
5/16

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15
6/16

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15
7/16

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15
8/16

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15
9/16

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15
10/16

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15
11/16

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15
12/16

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15
13/16

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15
14/16

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15
15/16

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15
16/16

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

McLaren Racing ticari ekibine iki yeni isim ekliyor

Önceki haber

McLaren Racing ticari ekibine iki yeni isim ekliyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Max Verstappen , Sergio Perez
Takımlar Red Bull Racing
Editör Jonathan Noble

Çok Okunanlar

1
Formula 1

İnsan Hakları Örgütü, Hamilton’ı Suudi Arabistan GP’sini boykot etmeye çağırdı

5s
2
Formula 1

Salo: "Ferrari, ceza yüzünden 2020'de daha az yakıt kullandı"

15s
3
Formula 1

Resmi: Aston Martin, BWT ile olan kontratını yeniledi!

9s
4
Formula 1

Teknik analiz: Red Bull RB16B

11s
5
Formula 1

Giovinazzi: "Ferrari yeni güç ünitesi konusunda olumlu"

13s
Son Haberler
Perez: "Red Bull RB16B'nin iyi bir potansiyeli var"
F1

Perez: "Red Bull RB16B'nin iyi bir potansiyeli var"

1s
McLaren Racing ticari ekibine iki yeni isim ekliyor
F1

McLaren Racing ticari ekibine iki yeni isim ekliyor

3s
Alfa Romeo, F1 sezon öncesi testlerinin "hareketli" olmasını bekliyor
F1

Alfa Romeo, F1 sezon öncesi testlerinin "hareketli" olmasını bekliyor

3s
Mercedes, Hamilton ve Mir, Laureus Dünya Spor Ödülleri adayları arasında
Genl

Mercedes, Hamilton ve Mir, Laureus Dünya Spor Ödülleri adayları arasında

4s
İnsan Hakları Örgütü, Hamilton’ı Suudi Arabistan GP’sini boykot etmeye çağırdı
F1

İnsan Hakları Örgütü, Hamilton’ı Suudi Arabistan GP’sini boykot etmeye çağırdı

5s
Son Videolar
Kurallara aykırı Formula 1 çözümleri, 2022'de F1'e dönüyor 07:32
Formula 1
1s

Kurallara aykırı Formula 1 çözümleri, 2022'de F1'e dönüyor

Alfa Romeo C41 and Alfa Romeo C39 Compared 00:24
Formula 1
9s

Alfa Romeo C41 and Alfa Romeo C39 Compared

Alfa Romeo Racing ORLEN C41 lansmanı 00:36
Formula 1
22 Şub 2021

Alfa Romeo Racing ORLEN C41 lansmanı

Canlı izle: Alfa Romeo C41 lansmanı 00:00
Formula 1
22 Şub 2021

Canlı izle: Alfa Romeo C41 lansmanı

Canlı izle: AlphaTauri AT02 lansmanı 03:30
Formula 1
19 Şub 2021

Canlı izle: AlphaTauri AT02 lansmanı

Jonathan Noble More from
Jonathan Noble
Vasseur: "Ferrari güç açığının 'büyük bir kısmını' kapatacak"
Formula 1 / Son dakika

Vasseur: "Ferrari güç açığının 'büyük bir kısmını' kapatacak"

Albon: "Red Bull F1 koltuğunu kaybetmemin ardından debelenmenin manası yok"
Formula 1 / Son dakika

Albon: "Red Bull F1 koltuğunu kaybetmemin ardından debelenmenin manası yok"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Prime
Formula 1 / Analiz

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

More from
Max Verstappen
Verstappen, Silverstone'da 2019 RB15'in direksiyonuna geçti
Formula 1 / Son dakika

Verstappen, Silverstone'da 2019 RB15'in direksiyonuna geçti

Red Bull, 2021 Formula 1 aracı RB16B'yi tanıttı!
Formula 1 / Son dakika

Red Bull, 2021 Formula 1 aracı RB16B'yi tanıttı!

Horner: "Hamilton emekli olursa, Mercedes'in ilk tercihi Verstappen"
Formula 1 / Son dakika

Horner: "Hamilton emekli olursa, Mercedes'in ilk tercihi Verstappen"

More from
Red Bull Racing
Teknik analiz: Red Bull RB16B
Formula 1 / Özel Haber

Teknik analiz: Red Bull RB16B

Perez: "Silverstone'daki Red Bull testi ile bir hayalim gerçek oldu"
Formula 1 / Son dakika

Perez: "Silverstone'daki Red Bull testi ile bir hayalim gerçek oldu"

Perez, Red Bull RB15 ile Silverstone'da piste çıktı
Formula 1 / Son dakika

Perez, Red Bull RB15 ile Silverstone'da piste çıktı

Çok Okunanlar Bugün

İnsan Hakları Örgütü, Hamilton’ı Suudi Arabistan GP’sini boykot etmeye çağırdı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

İnsan Hakları Örgütü, Hamilton’ı Suudi Arabistan GP’sini boykot etmeye çağırdı

Salo: "Ferrari, ceza yüzünden 2020'de daha az yakıt kullandı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Salo: "Ferrari, ceza yüzünden 2020'de daha az yakıt kullandı"

Resmi: Aston Martin, BWT ile olan kontratını yeniledi!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: Aston Martin, BWT ile olan kontratını yeniledi!

Teknik analiz: Red Bull RB16B
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Teknik analiz: Red Bull RB16B

Giovinazzi: "Ferrari yeni güç ünitesi konusunda olumlu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Giovinazzi: "Ferrari yeni güç ünitesi konusunda olumlu"

Briatore: "Alonso'yu bisiklet antrenmanı konusunda uyarmıştım"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Briatore: "Alonso'yu bisiklet antrenmanı konusunda uyarmıştım"

Aston Martin, yeni aracının ismini açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Aston Martin, yeni aracının ismini açıkladı

Resmi: Ferrari, 2023 yılında WEC ve Le Mans'ın hiper araç sınıfında mücadele edecek!
WEC WEC / Son dakika

Resmi: Ferrari, 2023 yılında WEC ve Le Mans'ın hiper araç sınıfında mücadele edecek!

Son Haberler

Perez: "Red Bull RB16B'nin iyi bir potansiyeli var"
F1 Formula 1 / Son dakika

Perez: "Red Bull RB16B'nin iyi bir potansiyeli var"

McLaren Racing ticari ekibine iki yeni isim ekliyor
F1 Formula 1 / Son dakika

McLaren Racing ticari ekibine iki yeni isim ekliyor

Alfa Romeo, F1 sezon öncesi testlerinin "hareketli" olmasını bekliyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Alfa Romeo, F1 sezon öncesi testlerinin "hareketli" olmasını bekliyor

Mercedes, Hamilton ve Mir, Laureus Dünya Spor Ödülleri adayları arasında
Genl GENEL / Son dakika

Mercedes, Hamilton ve Mir, Laureus Dünya Spor Ödülleri adayları arasında

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.