Perez: "Red Bull RB16B'nin iyi bir potansiyeli var"

Red Bull'un yeni pilotu, 2019 F1 aracıyla yaptığı ilk sürüşün ardından bugün 2021 aracının koltuğuna oturdu.

Kısıtlı sürüşe rağmen ilk izlenimlerinin nasıl olduğunun sorulması üzerine Perez, yeni araçtan cesaret aldığını söyledi.

Perez, "Potansiyeli görebiliyorum. RB15'i sürmemin ardından aşırı memnunum. Bu sayede Red Bull aracının nasıl hissettirdiği konusunda bir referansa sahiptim."

"Bu açıdan, doğrudan bu sene süreceğim araca oturmak inanılamazdı. Tüm hızlarda aracın genel yol tutuşunda ilerleme kaydettiğimizi hissedebildim. Şimdiden bunu hissettim. Çok fazla sürüş yapmadım ancak bu aracın iyi bir potansiyele sahip olduğunu şimdiden görebiliyorum." dedi.

Takımın yıldız pilotu Max Verstappen de Perez gibi yeni aracı ilk kez kullandı. Verstappen, bu araçta geçen seneye göre bazı farklılıklar olduğunu ancak ilk sürüşte hıza odaklanmadıklarını söyledi.

Verstappen, "Tabii ki farklılıklar var. Yani tabanda büyük değişiklik var, arka tarafı kestiler. Bu yüzden araç, geçen senekine göre biraz farklı davranacaktı."

"Ancak bu sürüşleri ayar çalışması için yapmadık. Sadece araçta rahat hissetmeye ve temelini anlamaya çalıştık. Gerekli tüm çalışmaların Bahreyn'de yapılması gerekiyor." dedi.

2021 F1 sezonu öncesinde test fırsatları çok kısıtlı olacağı için Perez, yeni araçta tam olarak rahat hissetmesinin birkaç yarış sürebileceğini kabul ediyor.

Perez, "%100 rahat hissetmek her zaman çok zaman alır. İlk 5 yarışta araçta çok rahat olmak için değişiklikler yapmayı bekliyorum. Ancak bu konuda çok fazla ilerleme kaydettiğimizi söyleyebilirim. Koltuğu değiştirdik. Emniyet kemerlerini ayarladık."

"Her zaman farklı bir şeyler yapıyoruz. Önceliğimiz araçta rahat hissetmemi sağlama. Bu sayede Bahreyn'e gittiğimizde bazılarının kıçına tekme vurmaya hazır olacağız." dedi.