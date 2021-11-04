Perez: "Red Bull Meksika'da 'karmaşık' takım emriyle karşılaşabilir"

Meksikalı pilot, bu hafta sonu yapılacak yarışa, kendi taraftarlarının önünde zafer kazanmak için kariyerinin en iyi fırsatına sahip olduğunu bilerek hazırlanıyor.

Ancak son derece popüler bir zafer elde etme şansına sahip olmasına rağmen, Perez şu anda Red Bull'un odak noktasının, takım arkadaşı Verstappen'in puan kazanma fırsatlarını olabildiğince artırmak olduğunun farkında.

Verstappen, beş yarış kala şampiyonadaki ana rakibi Lewis Hamilton'ın sadece 12 puan önündeyken, Red Bull gereksiz yere kaybetmeyi göze alamaz.

Bu durum, Perez'in kendisini Meksika GP'sine liderlik ederken bulabileceği ancak ardından galibiyeti Verstappen'e feda etmesi istenebileceği bir senaryoyu ortaya çıkardı.

Grand Prix hafta sonu öncesinde Mexico City'de konuşan Perez, evindeki bir galibiyetten vazgeçmenin potansiyel olarak zor bir durum olabileceğini kabul etti ancak bunun sadece yarış devam ederken değerlendirilebilecek bir şey olduğunu belirtti.

Takım emirlerinin onu zaferden mahrum bırakma olasılığı sorulduğunda, "Bu karmaşık."

"Yarışta hangi koşullarda olduğumuzu görmeliyiz. Günün sonunda bizler takım olarak çalışan sürücüleriz ve asıl odak noktamız takım."

"Büyük resim bu. Koşullara bakmamız gerekecek. Yarışın güzelliği de bu: çok karmaşık sorunlar olsa da kararlar o anda, saniyeler içinde veriliyor." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Perez, Türkiye ve Amerika Grand Prix'lerinde arka arkaya iki podyum finişinin ardından Meksika'ya geldi.

Red Bull'un yüksek rakımlı Mexico City pistinde lider olması beklenirken, Perez sezonu kendisi için zirvede bitirme konusunda iyimser.

Meksika'yı kazanma şansı sorulduğunda, "Son yarışlarda podyum için mücadele etmek için iyi bir ritmimiz olduğunu düşünüyorum."

"Son yarışlarda çok şey için savaşıyoruz ve her puan önemli olacak."

"Çocukluğumdan beri kurduğum hayallerimden birine ulaşıp kazanmaktan gurur duyarım. Bu bana ve takımıma bağlı olan gerçek bir fırsat, diğer yıllarda ise başka faktörlere bağlıydı. Yani çok gerçek bir fırsat ve %100 motivasyonum var." dedi.