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Formula 1 / Son dakika

Perez: "Red Bull koltuğu, gelecekte 'birçok kapıyı açabilir'"

Ekleyen:
Çeviren:
Memet Kağan Bilgili
, Editör

Sergio Perez bu sezon Red Bull'la yarışma şansı sayesinde, gelecekte F1'de kendisi için "birçok kapının açılacağını" düşünüyor.

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Perez: "Red Bull koltuğu, gelecekte 'birçok kapıyı açabilir'"

Eski adıyla Racing Point, kendi koltuğunu 4 kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel'e verme kararı aldıktan sonra Meksikalı pilot, F1'den ayrılma riskiyle karşı karşıyaydı.

Fakat Perez 2020 sezonunu güçlü bir şekilde kapatınca Red Bull, sürpriz bir şekilde Meksikalı pilota, Max Verstappen'e takım arkadaşlığı yapması için tek yıllık sözleşme teklifinde bulundu.

Perez, Milton Keynes'li takımla geleceğinin uzun sürmeyebileceğinin farkında olduğunu, fakat 2021 sezonunda göstereceği performansla diğer takımlarda iyi bir koltuk garantileyebileceğini düşündüğünü söyledi.

Perez, "En üst seviyede bir takıma ve araca sahip olmanın tam potansiyelimi göstermek için iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum."

"Kesinlikle birçok kapıyı açacak bir fırsat. Sonrasında neler olacağını göreceğiz."

"Geçmişte yaptıklarımı tekrarladığımdan emin olmalıyım, en iyi performansımı göstermeli ve bana verilen fırsattan en iyi şekilde istifade ederek tadını çıkarmalıyım."

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Perez Red Bull'la sözleşmesini Aralık ayında imzaladı, dolayısıyla sezon öncesinde kendisini tamamen aracı ve takımı öğrenmeye itmekten başka çaresi yoktu.

Fakat kendisi için zorlu bir kış arası olsa da Perez, çok değerli bilgiler edindiğini söylüyor.

Perez şöyle söyledi: "Çok yoğundu. Kontrat işini hallettikten sonra senenin sonuna gelmiştik fakat motivasyonum çok yüksekti. Basitçe tatil yapmadım diyebilirim."

"Tam gaz fitliğime çalışıyorum. Olabildiğince hazır olmaya çalışıyorum, fabrikadaki mühendislerle denemeye değecek şeyler üstünde durmadan zaman harcıyor ve Bahreyn testine kadar her şeye alışabilmem için çabalıyoruz."

"Yeni bir meydan okuma. Tanışmam gereken yeni insanlar, öğrenmem gereken yeni çalışma metotları ve teknikleri var."

"Takım değiştiğinizde ve artık bir şeyleri farklı yapmaya başladığınızda zihninizin çok daha açık olması gerekiyor. Yani bir sürücü olarak her yönden gelişme göstermek için çok büyük bir fırsat."

Red Bull takım patronu Christian Horner, Milton-Keynes'li takımla sahip olduğu fırsatı benimseyen Perez'in yaklaşımından şu ana kadar etkilendiğini söyledi.

Haftanın başında Perez'in Silverstone'da bir Red Bull aracıyla ilk turlarını atmasını seyreden Horner, "Checo uzun bir süredir tek bir takım için yarıştığından, kaçınılmaz olarak; en basitinden, prosedürlerimiz ve operasyon yapma şeklimizde bile birçok farklılıkla karşılaşacaktır."

"Dolayısıyla ona verebildiğimiz tüm sürüş fırsatları çok değerliydi çünkü yeni mühendis ekibini tanımasını; mekaniklerin, toplantıların çalışma şeklini ve bir Red Bull sürücüsü olarak kendisinden nelerin beklendiğini öğrenmesini sağlıyor."

"Takıma çok iyi adapte olduğunu düşünüyorum . Padoktaki popüler isimlerden biri ve onunla çalışırken bunun nedenini hemen anlıyorsunuz."

"O, anlaşılması kolay bir adam. Yerine getirmesi gereken tüm çalışmaları yaptı, kış boyunca çok çalıştı ve bu fırsattan gerçekten en iyi şekilde yararlanıyor." dedi.

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Editör Jonathan Noble

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