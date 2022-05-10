Perez, Red Bull ile yeni kontrat görüşmelerine başladı

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Red Bull, geçtiğimiz aylarda Max Verstappen'in anlaşmasını uzun vadeli olarak uzatmıştı ancak Sergio Perez'in kontratı sezon sonunda sona eriyor.

Perez bu yıl gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı ve geçen yıla göre Verstappen'e epey yakın görünüyor.

Hal böyle olunca Red Bull'un kendisiyle devam etmek isteyeceği düşünülüyordu ve son günlerde bu konudaki iddialar artmaya başladı.

Koltuk için Pierre Gasly'nin adı öne çıksa da, Red Bull Perez'den memnun görünüyor ve taraflar yeni kontrat görüşmelerine zaten başladılar.

Meksikalı pilot, dördüncü olduğu pazar günkü yarışın ardından verdiği demeçte yeni kontrat görüşmelerinin başladığını doğruladı.

Yeni kontrat görüşmelerine başlayıp başlamadıkları sorusuna Perez, "Evet, görüşmeye başladık."

"Fakat yakında bir şeyler imzalama konusunda herhangi bir acelemiz yok." cevabını verdi.

Eğer Perez de kontrat yenilerse, üç büyük takım da gelecek yıl için sürücü kadrosunu korumuş olacak.

Sergio Perez, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool