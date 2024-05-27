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Formula 1 Monako GP

Perez, Red Bull ile yeni anlaşma imzalamaya yakın!

Sergio Perez, Monako Grand Prix'sinde bir başka sıkıntılı Formula 1 hafta sonu geçirmesine rağmen Red Bull ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor.

Ezel Tan
Sergio Perez, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Meksikalı pilot Monte Carlo'da tempo olarak zorlandı ve yarışta da iki Haas sürücüsüyle yaşadığı temas sonrası yarış dışı kaldı.

Emilia Romagna'da da zor bir hafta sonu geçiren ve sekizinci olan Perez'in kontratı bu yılın sonunda bitiyor.

Bazıları Red Bull'un bu iki zor yarışın ardından Perez dışında bir isme yönelebileceğini iddia etmişti.

Ancak durumu yakından bilen kaynaklar, takımın Perez'le devam etmek istediğini ve tarafların anlaşmaya yakın olduğunu belirttiler.

Red Bull'un Yuki Tsunoda'yı ana takıma çekmeyi düşünmediği ve Carlos Sainz'a da koltuk için aday olmadığını söylediği anlaşılıyor.

Artık tüm göstergeler takımın Perez'i tutacağını gösteriyor.

Verstappen'in hızına yetişemese de Perez, araçtan en iyi verimi alabildiği hafta sonlarında takıma önemli bir katkı sağlıyor. Takım içinde politik sorunlara yol açmıyor ve takım arkadaşı için rahat bir çalışma ortamı sağlıyor.

Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing

Photo by: Red Bull Content Pool

Monaco hafta sonunu değerlendiren Horner, önceliğin Meksikalı pilotun gelişimine yardımcı olmak olduğunu söyledi.

“Bu hafta sonu onun için oldukça acımasız geçti."

“Her iki aracımızın da puan almasını sağlamamız gerekiyor çünkü her iki şampiyonada da Ferrari ve McLaren tehdidini göz ardı edemeyiz."

"Fakat Checo'nun ilk altı yarışı çok güçlüydü, sıralama turlarında ön taraftaydı, ikinci ve üçüncü bitirdi,  çok iyi puanlar aldı."

"Sadece bu pozisyonlara geri dönmemiz ve düşüş yaşamamamız gerekiyor.”

Horner, Perez'in son dönemde yaşadığı zorlukların karar sürecini uzatıp uzatmayacağı sorusuna şöyle yanıt verdi: “Pek sayılmaz. Bence bu daha çok bizim zamanlamamızla ilgili. Vakti geldiğinde bir karar vereceğiz."

Red Bull'un yeni anlaşmayı ne zaman açıklayacağı belli olmasa da, motor sporları danışmanı Helmut Marko İspanya GP'sine kadar her şeyin hazır olmasını bekliyor.

Marko, ”Barselona'ya kadar net bir tabloya sahip olmamız gerektiğini düşünüyorum. O zamana kadar  net bir fikre sahip olmamız gerektiğini söyleyebilirim.” dedi.

Marko, Perez'in koltuk için ilk sırada olup olmadığı sorulduğunda şöyle dedi: “İyi bir konumda. İlk sırada olduğunu söyleyemem ama iyi bir konumda.”

Perez'in geleceğinin onaylanması, Sainz'ın daha fazla beklemesinin önüne geçecek ve sürücü pazarı hızlanacak.

Sainz bu karar sonrası Sauber ya da Williams'tan birisinin teklifini kabul edecek.

Bu iki takım arasında seçim yapmak kolay değil çünkü her ikisinin de avantajları ve dezavantajları var.

Williams rekabet anlamında kısa vadede daha iyi bir seçenek gibi görünüyor; ayrıca Sainz'a sürücü pazarında kalabilmesi adına esneklik sunabilir.

Sauber'le yapılacak anlaşma ise kendisine Audi ile çalışma ve projenin olanaklarından faydalanma şansı sunacak.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Logan Sargeant, Williams FW46

Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Logan Sargeant, Williams FW46

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

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