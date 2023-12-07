Perez: "Red Bull ile sözleşme uzatmanın anahtarı araç gelişimine uyum sağlamak"
Sergio Perez, gelecek yıl Red Bull'la sözleşme uzatmanın anahtarının araçla ilerleme kaydedebilmek olacağını söylüyor.
Perez, 2023 sezonunu, Red Bull'un RB19 ile tam bir hakimiyet kurmasıyla eşi benzeri görülmemiş 19 yarış galibiyeti alan takım arkadaşı Max Verstappen'in sadece yarısı kadar puanla ikinci sırada tamamladı.
İki yarış kazandığı ve Verstappen'i puan olarak geride bıraktığı parlak bir başlangıcın ardından haziran ayı gediğinde ise, Perez'in şampiyonluk mücadelesinde umutları azalmaya başladı. Mevcut anlaşması 2024'te sona erecek olan Perez'in takımdaki geleceğiyle ilgili spekülasyonlar bu performans düşüşüyle de artmış oldu.
Motorsport.com/Autosport'a 2023'te karşılaştığı zorlukları açık yüreklilikle anlatan Perez, yeni bir sözleşme kapma yolunun Red Bull'un yıl içinde yaptığı araç güncellemelerine uyum sağlamaktan geçtiğini düşünüyor.
Perez, "İstikrarlı yarışlar çıkarabieceğim bir ortam yaratmak istiyorum."
"Bu yıl eksik olan şey gelişme göstermekti. Yıla gerçekten çok iyi başladım, Max ile aynı seviyedeydik. Ama sezon boyunca kendimi geliştiremedim. Hatta zaman zaman geriye gittim. Bu yüzden, sezon boyunca ilerleme kaydedebilmek muhtemelen ana önceliğim olacak." dedi.
Perez'in üç yıl boyunca Red Bull'daki ortak sorunu, sürüş stilini Red Bull araçlarının geliştirilme biçiminin benzersiz taleplerine adapte etmekte zorlanmasıydı ki Verstappen bu konuda daha uyumlu br pilot.
Perez, cuma antrenmanlarında uygun bir ayar yönü bulamadıktan sonra yarış hafta sonlarına genellikle arka sıralarda başlıyordu ve bu da onu aracın potansiyeline yaklaşmak için tırmanması gereken bir dağ ile baş başa bırakıyordu.
2023'te bu sorunlar Barcelona'da başladı. Barcelona, Perez'in dominant bir otomobille sıralama turlarının son bölümüne kalamadığı beş yarışlık serüvenin ilk yarışıydı.
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
Sergio Perez, Red Bull Racing
Motorsport.com/Autosport tarafından kendisine İspanya Grand Prix'sinden itibaren RB19'da neler olduğu ve bu durumun kendisi için ne kadar zor olduğu sorulduğunda Perez, "Otomobilin farklı olduğunu hissettim ve nasıl sürdüğüm konusunda her zamankinden çok daha fazla düşünmem gerekti."
"Yani bu yarış, yılın dönüm noktasıydı."
"Yıla ilk beş, altı yarışta gerçekten güçlü bir şekilde başladık. Ancak daha sonra araçla birlikte ilerleyemedik. Sanırım bu yıl eksikliğini hissettiğim ve önümüzdeki yıl büyük ölçüde geliştirmek istediğim bir şey bu."
"Bu sorunlar gerçekten aracı nasıl ayarladığımı, sorun yaşadığımda hangi yöne gitmem gerektiğini çok daha iyi anlamamı sağladı. Bu yüzden önümüzdeki yıl bizi kesinlikle daha güçlü kılacak bir şey olduğunu düşünüyorum." dedi.
Perez, felaketle sonuçlanan Katar Grand Prix'sinin ardından Milton Keynes'te düzenlenen üç günlük beyin fırtınası toplantılarıyla bu konudaki ilk adımı atmıştı. Ancak sezon arası çalışmalarında daha fazla kazanım elde edilebileceğini düşünüyor.
Perez, "Kış boyunca mühendislerle birlikte bazı şeyleri gözden geçirmek için zaman ayıracağız."
"Bunun dışında, sezon boyunca ilerleme kaydedebildiğimizden emin olmaya büyük ölçüde odaklanacağız. Bence asıl önemli olan bu."
"Yıla nasıl başladığımızı düşünürseniz, yıl boyunca ilerleme kaydedebilsedik çok daha güçlü bir sezon geçirebilirdik." dedi.
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