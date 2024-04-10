Perez: "Red Bull ile sözleşme görüşmelerine başlamamız zaman meselesi"

Perez mevcut Red Bull anlaşmasının son yılındayken, RB pilotu Daniel Ricciardo gelecek sezon için onun yerine geçme arzusunu gizlemiyor.

Ricciardo, Red Bull'un genç takımıyla yıla kötü bir başlangıç yaparken Perez güçlü bir başlangıç yaparak Bahreyn ve Suudi Arabistan'da takım arkadaşı Max Verstappen'in ardından ikinci oldu.

Son yarış Japonya'da ikinci olan 34 yaşındaki pilot şu anda Red Bull'un gelecek sezon için en iyi seçeneği olarak görülüyor.

Perez, her iki tarafın da yeni bir anlaşma üzerinde uzlaşmaya varmaya istekli olduğunu açıkladı.

Perez, "Durum şu ki takım ve pilot olarak mutluyuz."

"Oturup sözleşmemi uzatmak için bir anlaşmaya varmamızın zaman meselesi olduğuna inanıyorum ama şu anda söylenecek çok fazla şey yok." dedi.