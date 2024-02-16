Perez: "Red Bull ile devam etmek istiyorum fakat şu anda bunu düşünmüyorum"

Red Bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez'in kontratı yıl sonunda bitecek ve koltuğu için pek çok sürücünün adı geçiyor.

Bugünkü lansmanda konuşan Perez, şu anda geleceğe odaklanmadığını söyledi.

Eğer iyi bir sezon geçirirse, geleceğinin nasıl olacağı sorusuna Perez, "Harika bir takımda olduğumu düşünüyorum. Red Bull ailesinin bir parçası olmak inanılmaz."

"Geleceğin ne getireceğini göreceğiz. Şimdilik tamamen yılın başlangıcına odaklanmış durumdayım. İdeal olan şey bu takımda daha uzun yıllar devam etmek olur."

"Fakat kendime bir hedef koymadım, sanırım sezon gerçekten çok yoğun geçecek. O yüzden sadece ilk birkaç yarışa odaklanıyorum. Ana hedefim bu."

"Herhangi bir zaman turu ya da buna benzer bir şey belirleyeceğimi sanmıyorum."

"Şimdilik sadece ilk beş yarışa odaklanıyorum, çünkü bu beş yarış benden çok fazla enerji götürecek. Dikkatimin dağılmasını istemiyorum." cevabını verdi.

Perez, şampiyonluk hedefiyle ilgili net bir şey söylemekten kaçındı ve "Daha yeni sezona başlamadık. Hepimiz aynı fırsatlara sahibiz ve bence hepimizin hedefi şampiyonluğu kazanmak." demekle yetindi.

Sergio Perez Fotoğraf: Motorsport.com / Japan

Perez, geleceği hakkında çok fazla endişesi olmadığını da ekliyor.

"Bu işte bu kadar uzun süre kaldığınızda, nasıl işlediğini anlıyorsunuz."

"Bu konuda artık çok daha az endişeliyim, sadece tadını çıkarabildiğimden emin olmak istiyorum, her şeyden önce çok eğleniyorum ve gerekli motivasyonum var.

"Gerisi kendiliğinden hallolacak."

Fernando Alonso, geçtiğimiz günlerde bir sürücünün kendisini formda tutması halinde 50 yaşına kadar yarışabileceğini söylemişti.

Bu konuda Perez, "Hayır, kendimi o kadar uzun süre yarışırken görmüyorum."

"Muhtemelen Fernando yapabilir! Bence Fernando motivasyon açısından bizim jenerasyonumuz için harika bir örnek."

"Formula 1 diğer sporlardan farklı. Bu bir motivasyon sporu. Yıl boyunca dünyayı dolaşma isteğine sahip olmanız gerekiyor. Eğer bu motivasyona sahipseniz ve tabii ki vücudunuza dikkat ediyorsanız, ki hepimiz çok profesyoneliz, bu yüzden [fiziksel koşullar] bir sınırlama değil, uzun süre yarışabilirsiniz."

"Bence her şey sahip olduğunuz motivasyonla alakalı."