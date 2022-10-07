Perez: "Red Bull için problem değil"
Sergio Perez, eğer pazar günkü yarış yağmur altında geçerse, kendileri için pozitif olacağı görüşünde.
Red Bull pilotları, cuma günkü ikinci antrenman seansını üçüncü ve dördüncü en iyi zamanla tamamlarken, lider George Russell'ın 0.8 saniye gerisinde kaldılar.
Islak zemindeki seanslar tempo anlamında çok büyük bir anlam ifade etmiyor fakat Perez, bu şartlarda gayet iyi göründüklerini söylüyor.
Şartların nasıl olduğu sorusuna yanıt veren Perez, "Bu pist her zaman zorludur, ıslak olunca daha da zorludur. Bence bu harika bir şey, burası dünyanın en iyi pisti."
"Günümüze gelirsek, çok ıslaktı. Hava taraftarlar için pek de iyi değildi. Neyse ki yarın için durum çok daha iyi olacak. Umarım bol aksiyonlu geçer."
"Sonrasında, Pazar günü biraz karışık olacak gibi duruyor ve bana göre taraftarlar için harika bir gün olabilir."
“Genel olarak bu koşulları iyi yorumlamayı başardığımızı düşünüyorum." dedi.
Perez, yarış yağmur altında geçerse, iyi durumda olacaklarından emin.
Meksikalı pilot, "Evet, bu koşullarda oldukça rahat görünüyoruz."
"Ne yapacağımıza dair iyi bir fikrimiz var. Dolayısıyla yağmur bizim için dezavantaj olmamalı." dedi.
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