Perez: "Red Bull, Horner'la ilgili soruşturmaya rağmen kendi işine odaklanmalı"
Red Bull pilotu Sergio Perez, Christian Horner ile ilgili devam eden soruşturmanın ekibe zarar vereceğine inanmıyor.
Christian Horner halihazırda soruşturma altında ve takımda kalmaya devam edip etmeyeceği şu anda bilinmiyor.
Bugünkü lansmanda konuşan Perez, Horner olayının dikkatleri dağıtıp dağıtmadığı sorusuna, "Bence biz sadece yarışmak istiyoruz çünkü biz bir yarış takımıyız."
"Tüm ekibin bir arada kalmasını istiyoruz çünkü çok başarılı bir dönemden geçiyoruz."
"Her şeyi bir arada tutmak ve sadece yarışa odaklanmak en önemli şey."
"Herkes yaptığı işe odaklanmalı. Yapmamız gereken şey takımı mümkün olduğunca ileriye taşımak ve şampiyonluklar kazanmak."
"Bu organizasyonda hepimizin hedefi bu olmalı." cevabını verdi.
Max Verstappen'le olan ilişkisi hakkında, "İyi bir ilişkimiz var. Takımı ön planda tutuyoruz ve aramızdaki ilişki çok iyi." dedi.
Sonrasında kendi antrenör ekibinde değişiklik olmadığını belirtti.
"Kendi ekibimi korudum, şu anda aynı kişiler var. Kışın sahip olduğum zamanı, fiziksel açıdan bir sonraki adımı atmak için kullanmaya çalışıyorum."
"Bu yıl daha fit olmaya çalışıyorum, ki bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Önümüzde gerçekten uzun bir yıl var."
"Sezon başladığında mümkün olduğunca zinde kalabilmek için iyi bir planlama yapmamız çok önemli."
"Yıl boyunca çok fazla seyahat ve yapmamız gereken bir sürü şey olacak. Ana hedefimiz bu yıl mümkün olduğunca zinde ve formda kalmak."
Geçen yılı gözden geçirme ve bu yıla hazırlanma sürecine Horner'ın da dahil olup olmadığı sorusuna Perez, "Evet, açıkçası Christian organizasyonumuzda, takımımızda büyük bir rol oynuyor."
"Yani o da işin içinde ve bana yardımcı olmanın yollarını arıyor. Birlikte nasıl daha iyi bir yarış takımı oluşturabileceğimize bakıyor."
"Bu yıl her yarışı ayrı ayrı ele almak gibi hedefimiz olacak. Bu yılki hedefim tam olarak bu; her yarışı ayrı ayrı ele alacağım." cevabını verdi.
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