Perez: "Red Bull, Horner'ın hayatı"

Horner, 2005 yılında Formula 1'e giren Red Bull'un projesine ilk günden beri liderlik ediyor ve takım patronluğu görevini üstleniyor.

Gridin en yetenekli takım patronlarından birisi olarak görülen Horner, Milton Keynes'te oldukça etkili bir takım kurmayı başardı. geride kalan 16 yıllık süreçte Red Bull dört takımlar ve beş pilotlar şampiyonluğu kazandı.

2014'te başlayan turbo hibrit motorlar dönemine Mercedes damga vurmuştu. Alman üreticinin spordaki dominasyonunu da yine Horner önderliğindeki Red Bull sona erdirdi. Red Bull, takımlar şampiyonluğunu kazanamasa da, daha prestijli olduğu düşünülen pilotlar şampiyonluğunu elde etti.

Pist üstünde keyifli bir rekabet olsa da, bu durum pist dışına da taşındı ve Mercedes patronu Toto Wolff ile, Red Bull patronu Horner arasında zaman zaman gerilim yaşandı.

Perez, Red Bull patronu Horner hakkında övgü dolu sözler sarf etti ve Avusturyalı ekibin Horner'ın hayatı olduğunu, takımın başarılı olmasını sağlamak için de her şeyi yaptığını dile getirdi.

Horner, “Onlar (Mercedes) bizim ana rakibimiz. Toto Wolff'u çok tanımıyorum, işte vb. gibi şeylerde nasıl hareket etiğini bilmiyorum."

"Fakat Christian adına konuşursam, Red Bull Racing onun hayatı. Takım onun için her şey demek ve takım için her şeyini verir."

"Bazen çok tutkulu olabiliyor, ki bence bunu görmek harika."

"Sporda kendine has karakterleri olan sürücüleri görmek harika. Karakterli takım patronlarını görmek de harika."

"Sonunda bunlar sporun bir parçası." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images