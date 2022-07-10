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Perez: "Red Bull güncellemeleri artık Verstappen'e uyuyor"

Sergio Perez, RB18'in son gelişimlerle birlikte daha "rahatsız" hale geldiğini ve "kendisinden uzaklaştığını" düşünüyor.

Matt Kew
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Perez: "Red Bull güncellemeleri artık Verstappen'e uyuyor"
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Perez, Suudi Arabistan'da pole pozisyonu aldı ve Monako Grand Prix'sinde zafer elde etti. Ardından, Red Bull ile sözleşmesini iki yıl daha uzattığı açıklandı.

Meksikalı pilot daha sonra, Azerbaycan sıralama turlarında Max Verstappen'i geride bıraktı ve takım arkadaşıyla arasındaki performans farkını kapattığına dair söylentiler ortaya çıkmaya başladı.

Perez, Verstappen'e daha çok uyan ve yüksek sürüş yüksekliğine sahip 2021 aracından sonra yeni sezonda zemin etkili araçlara geçilmesiyle birlikte ilerleme kaydedebildi.

Red Bull pilotu, geçtiğimiz yıl araçta daha rahat hissetmek için takım arkadaşına kıyasla daha farklı bir ayarda yarışmayı da denedi ancak daha da geriye düşmeye başladığı için bu fikirden vazgeçildi.

Fakat Monako'daki başarının ardından Meksikalı pilotun performansında düşüş görüldü.

Perez, lastikleri aşırı ısındıktan sonra Bakü'de liderliği bıraktı; Daha sonra Kanada GP'de ıslak zeminde yapılan sıralamada kaza yaptı ve 13. oldu, yarışı ise vites kutusu arızası yüzünden tamamlayamadı.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, battles with Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, battles with Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Photo by: James Sutton / Motorsport Images

Perez, geçtiğimiz hafta Silverstone'da Charles Leclerc ile temas ettiği için planlanandan erken pite gelmek zorunda kaldı ve yarışa son sırada döndü. Fakat yine de yukarı tırmandı ve ikinciliği aldı.

Yaşadığı bu düşüşten bahseden Perez, araçta yapılan son gelişimlerin Verstappen'in sürüş stiline uyduğunu, bu yüzden kendisinin artık daha az rahat edebildiğini söyledi.

Perez, "Sanırım araçta yapılan gelişimler... Başlangıçtaki kadar rahat değilim."

"Bu yüzden ne olduğunu anlamak için yapacak işlerim var."

"Araç, başlangıçtaki rahatlığım açısından benden uzaklaşıyor." dedi.

Perez şu anda, Ferrari'nin son zamanlarda yaşadığı dayanıklılık ve strateji problemlerinin de yardımıyla şampiyonada ikinci sırada ancak Verstappen'in 34 puan gerisinde yer alıyor.

Şampiyona hakkındaki öngörüleri sorulan Perez, takım için "Bay Mutlu" olduğunu ancak daha fazla puan alamazsa şansının "biteceğini" söyledi.

"Max'ı yenmek istiyorum. Bu bir sır değil. Fakat aynı zamanda tüm Red Bull'un da harika bir iş yapmasını istiyorum."

"Max'ın galibiyetleri benim şampiyonadaki umutlarım için iyi değil. Fakat günün sonunda ben "Bay Mutlu'yum" çünkü bu benim takımım."

"Rekabet sadece artıyor. Bu yüzden zorlamaya ve ileri gitmeye devam etmek önemli."

"Birkaç yarışı daha puansız geçirmek şampiyonluğu kesinlikle bitirir."

"Fakat umarım dayanıklılık sorunları biter ve yarışları tamamlayabiliriz. En önemli şey bu."

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