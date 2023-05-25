Perez: "Monako'da biraz zorlanacağımızın farkındayız"

Red Bull, hızlı virajlardaki mükemmel dengesi ve yüksek azami hızıyla göz dolduran bir takım. Ancak bu hafta yarış yapılacak olan Monako pistinin düzeni gereği, rakiplerinin Red Bull'un 2023 yarış galibiyetlerine son verme şansına sahip olduğu tek pist olduğu yönünde iddialar var.

Bu iddialar hakkında Perez, Milton Keynes ekibinin normalden daha fazla zorlanmasını beklediğini itiraf etti.

Perez, "Kesinlikle en güçlü olduğumuz pist olmayacak, güçlü yönlerimizi göstermek için biraz zorlanacağımızın farkındayız."

"Bence Cumartesi günü lastiğimizin iyi bir şekilde ısınmasına ihtiyacımız var. Bu kesinlikle buranın anahtarı. En güçlü olduğumuz pist olmayacak ama göreceğiz; burası hâlâ Monako ve her şey olabilir."

"Kesinlikle Fernando'nun [Alonso] ve Ferrarilerin güçlü olmalarını bekliyorum ve Mercedes de buna dahil olabilir." dedi.

Red Bull şimdiye kadar her yarışı kazanmış olsa da, pole serileri Azerbaycan'da hem sprint hem de yarış için pole pozisyonunu alan Ferrari'den Charles Leclerc tarafından bozuldu.

Verstappen, Red Bull'un tek turdaki göreceli zayıflığının, Monako'da geçişin neredeyse imkansız olduğu göz önüne alındığında; yarış sonucu üzerinde daha büyük bir etkiye sahip olabileceğini düşünüyor.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, battles with Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, for the lead of the race Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

Motorsport.com/Autosport'un takımın bu hafta sonundaki beklentileri hakkında sorduğu soruya Verstappen, "Bence biraz daha zor olacak ve grid birbirine daha yakın olacak. Ancak hâlâ iyi bir aracımız var ve ondan en iyi şekilde yararlanmaya çalışıyoruz."

"Tek turun en güçlü noktamız olmadığını biliyoruz, ancak yine de bu yıl çok pole pozisyonu aldık, bu yüzden hâlâ her şey mümkün. Ama evet, Monako'da her zaman bir sürpriz olabilir." yanıtını verdi.

Verstappen, Red Bull'un düşük beklentilerinin Monako'nun düşük hızlı virajlarda farklı davranışlar gerektiren özel pist yapısından kaynaklandığını söylüyor.

Çifte Dünya Şampiyonu, "Sorun sadece araçta değil, pist düzeninde de. Virajlar o kadar dar, o kadar yavaş ki, bazen normal pistlere kıyasla aracın çok daha farklı davranması gerekiyor ve aracı kullanma şeklinizin değişmesi gerekiyor."

"Bazen aracınız bu tür koşullar için mükemmel çalışır ancak bazen de ideal olmayabilir."

"Pistlerin çoğu için hızlı bir araca sahip olmayı tercih ediyorum. Bu Monako için ideal değil ama sorun değil. Takvimde sadece bir yarış var ve biz sadece iyi bir sonuç almak istiyoruz. Elbette kazanmak istiyorum ama bu olmazsa sadece puanları alacağım." dedi.