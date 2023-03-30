Perez: "Red Bull artık 'tek araçlı' bir takım değil"

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Red Bull RB19, bu yıl gridin en iyi aracı gibi görünüyor ve büyük bir sürpriz olmadığı takdirde şampiyonluk savaşı iki Red Bull pilotu arasında geçecek.

Bu mücadelenin gergin geçme ihtimali, Perez'in galibiyete uzandığı Suudi Arabistan'da açıkça ortaya çıktı çünkü galibiyet büyük oranda, aralarındaki en hızlı tur savaşıyla gölgelendi.

Red Bull uzun zamandır Verstappen'in etrafında kurulmuş bir takım gibi görünse de, Perez artık takımda işlerin farklı olduğunu ve zafere ulaşmak için her türlü fırsata sahip olduğunu düşünüyor.

Avustralya Grand Prix'si öncesinde Verstappen'i yenmek için gerekli araçlara sahip olduğunu düşünüp düşünmediği sorulduğunda Perez şunları söyledi: "Buna tamamen inanıyorum."

"Takıma geldiğimde her şey çok farklıydı. Elbette iki araçla yarışıyorlardı fakat bunu mecbur oldukları için yapıyorlardı."

"Şimdi kendimi gerçekten takımın bir parçası gibi hissettiğimi söyleyebilirim. Burada bir yerim olduğunu ve bana saygı duyulduğunu hissediyorum. Bence bir sürücü olarak buna sahip olmanız gerekiyor."

"Takımdan Max kadar destek gördüğüme ve şampiyonluğu kazanmak için tıpkı Max gibi her türlü fırsata sahip olacağıma gerçekten inanıyorum."

Sergio Perez, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

Perez'in şampiyon olma umutları, RB19'un sürüş stiline geçen yılki RB18'den çok daha uygun görünmesi gerçeğiyle daha da artıyor.

Perez, "Kendimi kesinlikle araç içerisinde daha rahat hissediyorum."

"Sanırım geçen yıl hangi yönde ilerleyeceğimiz konusunda çok şey öğrendik, sadece aracın kendisi değil, aynı zamanda onu nasıl ayarladığımız ve karşılaştığımız zayıfları nasıl çözebileceğimiz konusunda çok fazla bilgiye sahibiz." dedi.

Perez, RB19 ile ilgili ilk izlenimlerinin, kendisinin ve Verstappen'in aracın yol tutuşundan memnun oldukları ve her ikisinin de gelişim yönü açısından benzer şeyler istedikleri yönünde olduğunu söyledi.

Perez şunları ekledi: "Şu anda çok güçlü bir aracımız, çok güçlü bir paketimiz ve kendimi rahat hissettiğim -iyi- bir aracımız var. Bu, iyi çalışabildiğim ve gelişim sürecinde izlediğimiz yönle, ondan en iyi şekilde yararlanabileceğime inandığım bir araç."

"Bunun sezon boyunca mücadelenin içinde kalabilmek adına önemli olduğunu düşünüyorum ve ne durumda olursak olalım rekabetçi olabileceğimizi düşünüyorum."

"Geçen yıl aracı geliştirmeye başladığımızda ya da aracı hafiflettiğimizde, bu daha çok Max'e uyuyordu ve fark daha da açıldı."

"Şu anda da aynı şeyleri istediğimize inanıyorum. İlk yarışlarda denge anlamında birbirimize çok yakındık ve denge benzerdi. Dolayısıyla bu açıdan şimdilik her şey iyi."