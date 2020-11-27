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Formula 1 / Son dakika

Perez: “Red Bull, 2021’de F1 için tek seçeneğim”

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Perez: “Red Bull, 2021’de F1 için tek seçeneğim”
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Çeviren: Efe Kahya, Editör

Sergio Perez, gelecek sene Formula 1’de kalması için tek bir seçeneğinin olduğunu söyledi – ve 2021 için B planının bir sene ara verip durumu gözlemek olduğunu söyledi.

Meksikalı pilot, Red Bull Racing’de kalan tek koltuk için Alex Albon ve Nico Hulkenberg ile mücadele halinde.

Takım daha önceki açıklamalarında önceliklerinin Albon’u takımda tutmak olduğunu söylemiş olsa da kendi sürücü havuzlarının dışında bulunan daha deneyimli bir sürücüyü de seçme fırsatlarının olduğunu söylemişti.

Perez, COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından iki Silverstone yarışını kaçırmasına rağmen Türkiye’de aldığı ikinciliğin ardından an itibariyle dünya şampiyonasında dördüncü sırada bulunuyor.

Meksikalı pilot, F1’de sadece rekabetçi bir takım ile yarışmak istediğini söyledi.

Perez’in açıklamaları şu şekilde: “Şu anda elimizde sadece bir tane seçenek var. Daha önce de dediğim gibi, burada çok uzun senedir bulunuyorum. Ben devam etmek istiyorum, bence kariyerimin zirve noktasındayım.”

“Ancak aynı zamanda bir amaç adına ilerlemek istiyorum, bir plan ile, iyi bir proje ile, bu yüzden eğer %100’ümü vermeyeceğim iyi bir proje olmadığına inanıyorsam bunu kabul etmem.”

"Şu anda sadece karar için bekliyoruz, onların ne yapacağı kararını. Bu da benim elimde olmayan bir şey."

"Bu yüzden de bu üç yarışa normal şekilde yaklaşacağım, işime odaklanmaya çalışacağım, en iyiyi başarmaya çalışacağım ve kalan da benim elimin dışında. Bunun dışında söyleyecek bir şeyim yok."

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Takımın neden Albon ve Hulkenberg'in önünde kendisini seçmesi gerektiği sorusuna Perez şu yanıtı verdi: "Sanırım bu, kendime sorduğum yanlış bir soru olurdu!"

"Kendimi oldukça üst sıraya çıkaracak konuşmalar yapabilirim ve kendimi ilk sıradaki aday yapabilirim, ancak beni değerlendirmesi gereken kişinin kendim olduğuna inanmıyorum."

Perez, gelecek sezon için başka kategoride yarışmayı düşünmediğini açıkladı.

"Ne yaptığım konusunda gayet netim, A planım tabii ki de F1'de kalmak, B planım ise bir seneliğine ara vermek, yarışlar olmadan nasıl hissettiğimi görmek, gerçekten özleyip özlemediğimi, geri dönmek isteyip istemediğimi veya başka bir seriyi düşünüp düşünmediğimi, ya da direkt olarak motor sporlarından uzak durup başka bir şey yapmayı düşünüp düşünmediğimi görmek."

"Ne yapacağımı görmek için önümde bir sene olacak. Ben, eğer gelecek sene F1'de olmazsam başka bir şey yapacağımı düşünmüyorum."

"Bu yüzden bir sene ara verip ne yapacağımı, bunu özleyip özlemediğimi göreceğim. Sürücülerin çoğu emekli oluyor ve altı ay sonra deliriyorlar, ortada ne varsa onu yapmak istiyorlar."

"Bu yüzden ne olacağını göreceğiz, bunu daha önce hiç yaşamadım, tüm hayatım boyunca bunun içerisinde oldum. Bu yüzden spor dışındaki hayatımda ne olacağını görmem lazım, nasıl olduğunu, bana nasıl uyduğunu görmem lazım. Ve eğer bunu özleyip özlemeyeceğimi, veya hayatıma nasıl devam edeceğimi görmem gerek."

Sergio Perez, Racing Point RP20, Alex Albon, Red Bull Racing RB16

Sergio Perez, Racing Point RP20, Alex Albon, Red Bull Racing RB16

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Sergio Perez, Racing Point RP20

Sergio Perez, Racing Point RP20

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Perez aynı zamanda yarışlar dışında hayattan zevk aldığı konusunda ısrarcıydı.

"Evet bunu görebiliyorum. Yarışlar dışında pek çok ilgi alanına sahibim. Tabii ki de hâlâ çok gencim. Motor sporları dışında farklı iş alanlarında çalıştığımı görebiliyorum, ancak 30'lu yaşlarımda değil."

"Eğer bu, erkenden yaşayacağım bir şey olursa bu fırsatı değerlendirmekten mutlu olurum. 

Sezonun kalanı hakkında konuşan Perez şunları söyledi: "Tabii ki de iyi yarışlar geçirdik. Bu da oldukça iyi bir şey, tabii ki de birkaç yarışımız daha iyi olabilirdi, ancak bence herkes gibi sene boyunca inişlerimiz ve çıkışlarımız oldu."

"Ancak önemli olan Abu Dhabi'nin ardından nerede bitirdiğiniz. Son üç yarışa geldiğimizde şampiyonada iyi bir noktadayız, ancak önümüzde hâlâ çok önemli üç yarış var. Bu yüzden amacımız en iyi şekilde sezonu tamamlamak ve bu üç yarışta en iyi performansı vermek."

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Sergio Perez
Takımlar Red Bull Racing
Editör Adam Cooper

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